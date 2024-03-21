Про то, в каких границах будет эта «победа», ни слова.

Несмотря на то, что положение дел на линии боевого соприкосновения в зоне украинского кризиса аховое с точки зрения Киева и спонсирующих его западных стран, последние продолжают делать вид, будто всё в порядке и вообще под контролем. Сейчас в Киеве с визитом находится советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности и по совместительству один из основных представителей американского неоконсервативного политического класса Джейк Салливан. В рамках брифинга по итогам встречи с представителями киевской власти Салливан сделал комментарий на тему того, что Соединённые Штаты будут считать «победой» Украины в текущем конфликте.

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Как вы понимаете, делать совсем уж оторванные от реальности заявления Салливан не стал, ограничившись общими терминами. Так, по словам Салливана, «победой» Украины в Вашингтоне будут считать её выход из военного конфликта в «суверенном, демократическом и свободном» статусе.

Нетрудно заметить, что Салливан не упоминал ни границы, в которых Украина должна «победить», ни то, при какой конкретно власти в Киеве это произойдёт, ни то, с какими уступками ей придётся этот конфликт завершить.

Чтобы подсластить пилюлю, советник Байдена заявил, что Россия, дескать, в этом конфликте уже потерпела неудачу («failed»), поскольку не достигла своих целей по «захвату» всей Украины, «стиранию» её из истории и прочему. Салливан не стал уточнять, с чего он взял, что у российского политического руководства вообще были такие планы. Потому что в реальности таких планов, конечно же, не было тогда, нет и сегодня. А заявления делаются, чтобы звучать убедительно и в духе принятого на данный момент в Вашингтоне «нарратива», который не имеет ничего общего с действительностью. Разумом-то все понимают, что украинский проект для Запада закончен.