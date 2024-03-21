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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем» — Путин об обеспечении безопасности Белгородской области
Намёк на «санитарную зону» в Харьковской области?

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Как вы прекрасно знаете, уже на протяжении полутора недель украинские вооружённые формирования, в числе которых есть и официальные вооружённые силы Украины, пытаются перенести боевые действия на «старую» территорию России, тем самым нарушая международное право и занимаясь, по сути, террором и военными преступлениями, поскольку Киев обозначил данный конфликт как оборонительный в границах Украины 1991 года. Ежедневно по несколько раз осуществляются обстрелы Белгородской области, включая и сам областной центр, гибнут и получают увечья мирные жители, наносится большой ущерб гражданской инфраструктуре, а также частной собственности.

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Всё это ни в какие ворота не лезет, и естественно, что одним из основных вопросов, которые были заданы президенту России Владимиру Путину в рамках его встречи с доверенными лицами стал именно вопрос об обеспечении безопасности российских приграничных с Украиной регионов, и в основном, конечно же, Белгородской области.

По словам Путина, Россия выполнит соответствующую задачу. Способы, отметил глава государства, существуют разные, все они непростые, но «мы это сделаем», добавив, что не хотел бы вдаваться в детали в рамках «торжественной обстановки» встречи со своими доверенными лицами.

Скорее всего, хотя на данном этапе сложно сказать наверняка, президент России имеет в виду создание так называемой санитарной зоны на территории Украины — в данном случае на территориях Харьковской, Сумской и Черниговской областей — уходящей на глубину, достаточную для того, чтобы исключить подвоз украинских ударных систем на расстояние, которое позволяет обстреливать российские регионы из тех же реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. Процесс, надо понимать, если план именно такой, будет крайне затруднительным и затратным по времени. Но, по всей видимости, киевское политическое руководство другого выбора руководству российскому не оставляет.

#россия #украина #политика #боевые действия
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