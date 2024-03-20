Так ведь и доиграться можно.

С завтрашнего дня стартует двухдневный саммит Евросоюза. Ожиданий от этого междусобойчика по интересам ни у кого нет примерно никаких. Все примерно понимают, какую тему будут ставить во главу угла, несмотря на то, что у Евросоюза своих собственных проблем невпроворот, и совершенно непонятно, как их решать. Примерно такое мнение разделяет премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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Глава словакского кабмина с сожалением констатировал, что на саммите Евросоюза будут говорить не о мире, а о войне. Проще говоря, обсуждаться будут не способы установления мира на Украине, а продолжение этого конфликта всеми возможными способами.

«Мы будем говорить об Украине несколько часов, но в рамках этого обсуждения ни разу не прозвучит слово «мир». Только «война», «вооружения», «боеприпасы», — справедливо отметил Фицо, отметив, что с таким подходом через три года Евросоюз будет в том же положении, что и сейчас.

В этом плане Роберт Фицо, конечно, переоценивает потенциал Евросоюза. В реальности если Европа продолжит делать то, что она делает, то через три года ситуация будет как минимум полной катастрофой. На практике же, скорее всего, горячая фаза украинского кризиса к тому моменту закончится, и странам коллективного Запада придётся как-то привыкать к существованию в новой реальности. В той, в которой евроцентристская модель мира осталась в истории.