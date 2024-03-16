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Редакция
События в мире Михаил Андреев
National Interest: переданные Украине истребители F-16 никак не изменят ход конфликта
По двум очевидным причинам.

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На сегодняшний день истребителей F-16 на Украине ещё нет, и, по самым оптимистичным прогнозам, появятся они только в июле — в период, когда, как отметил уже даже глава Евродипломатии Жозеп Боррель, исход конфликта уже будет решён. Безусловно, данные истребители, если они всё-таки появятся в небе над Украиной, добавят определённых проблем для ВС РФ, но каким-то образом изменить ход данного конфликта они, безусловно, не смогут. И на то, как отметило издание The National Interest, есть две весомых причины из числа лежащих на поверхности.

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Во-первых, как справедливо отмечает издание, количество готовящихся к передаче Киеву истребителей F-16 крайне невелико: в масштабах текущего конфликта при условии наличия эшелонированной российской противовоздушной обороны и работающей со стороны РФ авиации оно не изменит положение дел в зоне боевых действий.

Во-вторых, уточняется, что поставляемые Киеву экземпляры F-16 являются морально устаревшими вариантами данных истребителей, или, проще говоря, не соответствуют современным вызовам, стоящим перед истребительной авиацией.

На сегодняшний день страны-спонсоры Украины уже не знают, что передать в ведение ВСУ, чтобы хотя бы затянуть сложившийся кризис. Каждый раз эскалация обстановки со стороны Запада приводила лишь к ослаблению позиций Киева. Теперь уже дальнейший шаг — это разве что прямая военная интервенция одной или коалиции западных стран (не под эгидой НАТО), но все имеющие значение в военном плане европейские государства данный расклад поспешили отвергнуть и исключить.

#россия #украина #политика #боевые действия #истребители #f-16
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