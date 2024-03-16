Спойлер: Уже слишком поздно.

Как вы знаете, на днях в публичную плоскость попал комментарий Папы Римского Франциска в рамках интервью одному из швейцарских телеканалов относительно конфликта на Украине. Будучи человеком мира, понтифик предложил, собственно, да — мир. А именно — предложил Киеву поднять «белый флаг» и найти в себе мужество начать переговоры. Пожалуй, не нужно объяснять, как это предложение восприняли инфантильные украинские политики в зелёных толстовках и кроссовках: Папу Римского за его разумный и, по сути, единственно верный для Украины вариант развития событий разве что матом не обложили.

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Истерику закатили в том числе и функционеры Евросоюза, однако далеко не все на Западе разделяют бескомпромиссную «ястребиную» риторику. В конце концов, те, кто умеют складывать 2+2, прекрасно понимают, что ожидает Украину по итогу этого конфликта, и что никакие силы в мире уже не в состоянии изменить ход развития событий. В частности, в издании Responsible Statecraft появилась статья, которая гласит, что Папа Римский «по большей части» прав относительно предложения по переговорам по Украине.

Как отмечается в статье, сейчас изменить положение дел «на земле» может разве что резкая эскалация конфликта со стороны Запада, и то, не факт, что это поможет. В таких условиях, справедливо отмечает автор материала, настало время не просто начинать переговоры, а настаивать на их проведении. В противном случае, добавил автор статьи, ситуация станет ещё более тяжёлой.

Материал не забегает вперёд, но нетрудно догадаться, что если «передержать» начало переговоров, то может и, скорее всего, сложится ситуация, при которой переговоры Москве будут не интересны, потому что она возьмёт с помощью силы больше, чем ей могут предложить в рамках переговоров.

На сегодняшний день никакого стремления к переговорам у Киева и финансирующего его Запада нет. Напротив: идёт постоянное повышение ставок — террористические удары ВСУ по российским городам и объектам инфраструктуры, итогом которых явно будут массированные ракетно-авиационные удары ВС РФ по объектам на территории Украины. Киев совсем зарвался, не понимая своего положения и забыв, что статус данного конфликта запрещает ему вести боевые действия за пределами своей территории; за это его надо наказывать.