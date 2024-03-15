Надо специально выразиться максимально многозначительно, чтобы потом в случае чего не прицепились к словам.

За последние несколько недель президент Франции Эмманюэль Макрон позволил себе очень много лишнего, поставив на уши в первую очередь население самой Франции, которое, кажется, понимает в геополитике гораздо больше, чем Макрон. Заявления хозяина Елисейского дворца о том, что нельзя исключать возможности ввода европейских войск на Украину, взбудоражило весь коллективный Запад, и от комментария Макрона открестились все, кроме кучки ничего не значащих лидеров государств-лимитрофов.

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И вот, сегодня прошла встреча в формате так называемого Веймарского треугольника — президента Франции, канцлера ФРГ и премьер-министра Польши. По итогам этой встречи Эмманюэль Макрон заявил, что все три стороны договорились не становиться инициаторами эскалации на Украине. Но отсутствие эскалации, добавил Макрон, вовсе не значит, что Европа бросит Киев: по словам президента Франции, поддержка Украины будет продолжаться «столько, сколько необходимо». Кому необходимо, а, главное, есть ли у Европы на это деньги, большой вопрос.

Чего стоят эти заявления, покажет, естественно, только время, но нам кажется, что действия конкретно этих трёх государств за последние два года наглядно продемонстрировали, что именно они являются ключевыми «эскалаторами» конфликта, поскольку именно они, а также США и Британия, активным образом поставляют Украине вооружения, при этом постоянно поднимая ставки, передавая всё более дальнобойное и смертоносное оружие.

Предположим, что дальше эскалировать ситуацию уже попросту некуда: дальнейшее поднятие ставок — это уже прямая интервенция на Украину со всеми вытекающими из этого последствиями для стран глобального Севера.

Как уже отмечалось неоднократно, единственный способ разрешить данный кризис на хотя бы минимально приемлемых для Запада и самой Украины условиях — это немедленно звонить в Кремль и просить переговоров. Возможно, там ещё готовы сохранить Западу лицо. А, может, и не готовы, справедливо сочтя, что соглашаться на переговоры надо было раньше, а теперь ситуация зашла уже слишком далеко.