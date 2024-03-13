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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Видео: ВС РФ ракетными ударами уничтожили два вертолёта ВСУ на площадке подскока
Был и третий, но его судьба не вполне очевидна.

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Несмотря на постоянное уничтожение силами ВС РФ, летательные аппараты у ВСУ в той или иной мере остаются даже на третий год боевых действий. Связано это как с тем, что огромное количество самолётов и вертолётов советского образца были вывезены на Украину из стран Восточной Европы, и украинские военнослужащие, как ни крути, умело маскируют всё то, что ещё осталось. Иногда, впрочем, система даёт сбой, и в ВСУ теряют расторопность.

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Так, сегодня Минобороны России сообщило о том, что в Донецкой Народной Республике силами ВСУ была организована полевая площадка подскока для вертолётов. Три вертолёта приземлились для дозаправки и перезарядки, и в этот момент они были выявлены средствами наблюдения ВС РФ. Вскоре после поступления информации по площадке подскока был нанесён удар кассетным боеприпасом для поражения живой силы, после чего точными ракетными ударами были уничтожены два из трёх находившихся на земле вертолётов.

Какая судьба постигла третий вертолёт, на данном этапе неясно. Возможно, он был критически повреждён осколками от кассетных боеприпасов. В детали Минобороны не вдаётся.

#россия #украина #политика #боевые действия
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