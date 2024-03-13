Пожалуй, рекорд всего конфликта.

Последние несколько дней военно-политическое руководство Украины всеми силами демонстрирует, что электричество в стране ему больше не нужно. Пытаясь если не сорвать, то как минимум нарушить президентские выборы в России, ВСУ осуществляют массированные беспилотные удары по российской территории, а также реализуют попытки сухопутного проникновения в общепризнанные российские регионы. Сегодня утром помимо ставших уже рутинными артиллерийских обстрелов приграничных районов ВСУ запустили несколько десятков беспилотников по различным целям в России.

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Как сообщило Минобороны России, всего было перехвачено и уничтожено 58 беспилотных летательных аппаратов, что, если нам не изменяет память, является рекордным разовым запуском с украинской стороны. 11 БПЛА были перехвачены над Белгородской, 8 над Брянской, 29 над Воронежской, 8 над Курской, 1 над Ленинградской и 1 над Рязанской областями.

Безусловно, перехватить удалось не все беспилотники: по Сети уже распространяются кадры многократного поражения БПЛА Рязанского нефтеперерабатывающего завода, сообщается о повреждении здания ФСБ и жилого дома в Белгороде. Обломками дронов были повреждены гражданские объекты в Воронежской области.

Понятно, что подобные удары никак не повлияют на ход боевых действий, а являются лишь PR-акциями (НПЗ так просто из строя не выведешь, его нужно поражать массированными ракетно-бомбовыми ударами) команды Зеленского, но всё это является грубейшими нарушениями международного права в условиях, когда юридически войны между РФ и Украиной нет, поэтому за такие действия оппонент обязан быть наказан, причём в многократно большем объёме. Перед нами очередной пример, почему специальная военная операция началась и должна быть завершена на условиях России. Как известно, сейчас на Украине функционирует примерно половина энергосистемы: в условиях массового выезда беженцев в другие страны и остановки энергоёмких производств этого хватает, в том числе для гаражной сборки беспилотников. Это проблема, которую нужно решить.