Литва участвовать будет? А то России совсем не помешает сухопутный коридор в Калининградскую область.

Хотя все европейские государства, которые хоть что-то значат в этом мире, уже открестились от безумной по своей сути идеи президента Франции Эмманюэля Макрона отправить свои войска на Украину (под флагом НАТО или же нет, не столь важно), поскольку прекрасно понимают, чем это для них закончится, но Прибалтийские тигры никак не могут уняться и продолжают что-то там комментировать из-за спины Североатлантического альянса, наивно думая, что в случае чего эта спина их защитит ценой собственной жизни.

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Так, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что настало подходящее время для обсуждения возможности отправки войск на Украину. По словам Ландсбергиса, даже начав вести соответствующие разговоры, Запад, частью которого Литва себя по какому-то недоразумению, которое ещё будут разбирать историки, считает, снимает с себя наложенные на самого же себя «красные линии». В представлении главы литовского внешнеполитического ведомства, надо меньше заниматься дебатами, и больше — делом.

У нас к господину Ландсбергису в этой связи только один вопрос: Литва будет участвовать в этом процессе? Просто это будет казус белли, а России как раз не помешает сухопутный коридор через Беларусь в Калининградскую область.

По какой-то необъяснимой причине государство с населением в половину Санкт-Петербурга считает, что оно имеет право вещать за всю Европу. Есть такая хорошая поговорка, которую литовским «политикам» следует раз и навсегда зарубить себе на носу: «Всяк сверчок знай свой шесток».