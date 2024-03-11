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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Орбан: Дональд Трамп пообещал прекратить финансирование Украины в случае возвращения в кресло президента США
Между финансированием Киева и его готовностью к переговорам с Москвой имеется чёткая обратная зависимость.

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Ситуация на Украине крайне шаткая: страна более чем наполовину зависит от западных финансовых вливаний и примерно на 100 % — от западных поставок вооружений. Стоит только это прекратить, и не нужно в красках расписывать, каков будет итог российско-украинского кризиса. Между западным финансированием Украины и готовностью Киева к переговорам с Москвой имеется чёткая обратная зависимость: больше денег — меньше желания договариваться. Понимают это и такие вненарративные политики, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и бывший и, скорее всего, будущий президент США Дональд Трамп.

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На минувшей неделе Орбан приезжал во Флориду на встречу с Трампом, в рамках которой помимо всего прочего обсуждался и украинский кризис. Вернувшись в Будапешт, Орбан заявил, что Трамп пообещал в случае возвращения на пост президента США прекратить всяческое финансирование Украины, что, в свою очередь, вынудит Киев пойти на переговоры и, как следствие, установить так необходимый мир в Старом Свете.

Как справедливо отметил премьер Венгрии, Европа без США не сможет тащить на себе груз Украины. В том, что Трамп прекратит финансирование Киева, Орбан не сомневается, приводя в пример тот факт, что Республиканская партия сейчас сдерживает законопроект о выделении Украине финансовой и военной «помощи» на $61 миллиард.

Здесь, впрочем, следует понимать один немаловажный аспект. Дело в том, что если Трамп победит на выборах, а вероятность этого развития событий, если, конечно, американская «демократия» не учудит очередного беспредела в его отношении, то президентом он станет только в январе 2025 года. Бытует отнюдь не лишённое оснований мнение, что столько времени у Украины попросту нет, и содействие Трампа уже не потребуется. Впрочем, загадывать — это всегда ошибочный путь: все, кто делали прогнозы по специальной военной операции, без исключения ошиблись.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #венгрия
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