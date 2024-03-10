Это, видимо, чтобы ВС РФ, раскатисто смеясь, потеряли возможность выполнять боевую задачу. А что, план.

Безумный, а по-другому его назвать невозможно, комментарий президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что «нельзя исключать» возможности отправки европейских войск на Украину для спасения ситуации, не нашёл поддержки ни в одном из имеющих значение европейских государств. И хотя Макрон неоднократно заявил, что его неправильно поняли (около трёх раз подряд неправильно поняли, если что), но план, по всей видимости, в корзину не отправлен.

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Так, согласно статье в издании Politico, президент Франции всерьёз намерен собрать «коалицию», «альянс» государств, которые готовы разместить свои военные контингенты на территории Украины. Пока что, впрочем, получается неубедительно: помимо Франции соответствующую возможность рассматривают разве что Чехия, которая и без того сильно демилитаризовалась, передав Украине свои вооружения, и Прибалтика, возможности которой столь «серьёзны», что составляющие её государства по отдельности обычно никогда даже и не рассматривают.

Как пишет Politico, в пятницу 8 марта глава МИД Франции Стефан Сежурне был в Литве, где встретился со своими балтийскими и украинским коллегами и обсуждал возможность оказания прямой военной помощи Киеву в таких областях, как, например, разминирование.

О каком разминировании может идти речь посреди боевых действий, понятно, видимо, только таким далёким от реальных материй политикам, как господин Сежурне. О разминировании речь может идти только после окончания боевых действий, а что надо сделать, чтобы боевые действия закончились, уже давно озвучено российской стороной: немедленно прекратить поставки вооружений, дабы не оставить Киеву выбора, а также принять законные российские требования относительно собственной безопасности. Впрочем, понятно, что на сегодняшний день конфликт зашёл слишком далеко, чтобы он мог быть остановлен на таких условиях. Реальные условия будут куда более жёсткими, и без организации общеевропейской новой архитектуры безопасности уже обойтись не получится.