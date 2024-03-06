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События в мире Игнатий Колыско
Dodge анонсировала полностью электрический масл-кар Charger
Бензиновую версию покажут только в 2025 году.

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Автомобильный производитель Dodge официально представил новое поколение масл-кара Charger — причём, анонсирован был именно электромобиль, а вариант с 3-литровым шестицилиндровым мотором мощностью 420 или 550 л.с. выйдет только в будущем году.

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Электрический вариант нового Dodge Charger представлен в двух версиях — R/T и Scat Pack. Оба варианта построены на 400-вольтовой платформе и оснащены тяговой батареей ёмкостью 100,5 кВт·ч. Производитель утверждает, что ему удалось добиться практически идеальной развесовки платформы 50/50, но сам автомобиль получился достаточно тяжёлым — около 2,6 тонны. Charger получил 16-дюймовые тормозные диски Brembo спереди с шестипоршневыми суппортами.

По запасу хода ситуация следующая: 510 км для 496-сильного Dodge Charger Daytona R/T и 418 км для 670-сильного Dodge Charger Daytona Scat Pack. Производитель предусмотрел полный привод для обеих версий, также Charger Daytona R/T разгоняется до 96,5 км/ч за 4,7 секунды и проезжает четверть мили за 13,1 секунды, Charger Daytona Scat Pack оказался ожидаемо динамичнее — 3,3 с и 11,5 с соответственно. У автомобиля есть специальные режимы для дрифта, «пончиков» и прогрева шин.

Любители масл-каров, которые уважают данный специфический класс легковых автомобилей за звук выхлопа, не останутся в тишине даже при покупке электрического Dodge Charger. Специально для таких водителей производитель предусмотрел систему Fratzonic с динамиками в «специальной выхлопной трубе». Представители Dodge утверждают, что по громкости выхлопа Charger Daytona будет таким же шумным, как и Hellcat, но тем и звучание ещё доработают.

В салоне нового электрического Charger все внимание к себе притягивает цифровая панель приборов с экраном диагональю 10,25 дюйма (можно взять и 16-дюймовый за отдельную плату) и медиасистема с экраном 12,3 дюйма. Есть ещё адаптивный круиз-контроль, климат-контроль, система мониторинга слепых зон и прочие системы помощи водителю. За отдельную плату можно заказать проекционный экран.

Dodge Charger Daytona поступит в продажу в США летом текущего года, но только в двухверной версии. А вот вариант с четырьмя дверями выйдет не раньше первого квартала 2025 года — тогда же, когда должно стартовать производство нового Charger с бензиновым мотором. Ожидаемая стоимость — не менее 50 тысяч долларов.

#автомобили #dodge
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