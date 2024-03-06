Ещё одна скандинавская страна официально нажила себе проблем.

Несмотря на то, что Швеция руками активистов всячески пыталась оттянуть или даже исключить перспективу вступления в НАТО, которая для Стокгольма будет означать не что иное, как попадание в прицел российского «последнего аргумента», и с этим знанием шведам нужно будет как-то впоследствии жить, элиты оказались непреклонны: государство втянуто в Североатлантический альянс, все одобрения получены, и вот, сегодня шведское издание TV4 сообщило, что процесс вступления будет завершён в понедельник, 11 марта.

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Именно в этот день, дополняет издание, вступление Швеции в НАТО будет формализовано, и перед штаб-квартирой Альянса поднимут флаг нового государства-члена.

Является ли данное расширение НАТО угрозой для России? Безусловно, является: в связи с этим Минобороны восстановило Московский и, что самое главное, Ленинградский военный округ, которые будут максимально усиливаться для купирования исходящих с северо-западного направления угроз. Что до Швеции и Финляндии, то эти государства отказались от своего нейтралитета и, значит, больше не могут иметь с Россией прежних отношений. Россия, понятное дело, обойдётся, а вот Скандинавии следует понимать, что в случае масштабной заварушки по ним теперь тоже прилетит «последний аргумент». А если бы не вступали в НАТО — такая гипотетическая возможность была бы исключена.