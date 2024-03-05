Воровство надо называть воровством.

Пока функционеры Евросоюза, которых никто не избирает, продолжают решать за всю Европу, как поступить с российскими замороженными активами — конфисковать (украсть) их или же оставить в замороженном состоянии, а там уж утро вечера мудренее будет — отдельные европейские государства, которые понимают, что основной удар от такого решения придётся именно по ним, что-то потихоньку начинают осознавать. Так, сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон, который занял в текущем геополитическом, экономическом и военном противостоянии необузданно антироссийскую позицию, неожиданно высказался против конфискации (кражи) замороженных в западных странах российских активов.

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По словам Макрона, Франция не поддерживает противоречащие международному праву действия, которые выльются в ослабление Европы. Подобные рассудительные заявления крайне необычно слышать от президента Франции, который недавно «не исключал» такого вопиющего ведущего к ослаблению Европы действия, как отправка европейских войск на Украину с целью спасения тамошней ситуации.

Понятно, что для западного политика самое главное и болезненное — это деньги, и нетрудно догадаться, что в случае прямого воровства российских замороженных активов неизбежно последуют сразу две вещи. Во-первых, Россия конфискует западные активы, коих в стране сильно больше, чем на $300 млрд, а во-вторых, все, кто ранее предпочитали хранить свои активы в западных странах, начнут активно эти активы оттуда выводить. Нетрудно предсказать, чем это закончится для коллективного Запада, который давно превратился в экономику финансов и банковских услуг, за счёт чего и живёт.