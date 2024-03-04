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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава «Ростеха» объяснил, почему суперсовременные танки Т-14 «Армата» не применяются в зоне СВО
Как-то слишком уж цинично. Хотелось бы верить, что это временно.

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В интервью агентству «РИА Новости» глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов затронул тему самых современных российских танков Т-14 «Армата», которые обладают рядом революционных для отечественного танкостроения нововведений и изменений, а потому совсем не помешали бы в зоне проведения специальной военной операции. Но, как мы знаем, эту бронетехнику в зоне боевых действий на Украине пока не видели и, судя по всему, не увидят.

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По словам Чемезова, танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии, однако в рамках конфликта на Украине он «вряд ли» будет применяться, поскольку очень дорогой относительно уже существующих танков. Как отметил глава «Ростеха», на данном этапе проще закупать современные версии танков Т-90, а средства необходимы на создание новых и более доступных вооружений.

Данный комментарий Чемезова невольно вызывает несколько неудобных вопросов. Во-первых, кто понесёт ответственность за то, что данный танк получился слишком дорогим, чтобы использовать его в рамках реального конфликта, а не только на парадах? Во-вторых, почему до сих пор не приняты меры, позволяющие снизить стоимость данного образца бронетехники? Ведь, казалось бы, сейчас самое время этим заняться, пока в «оборонку» вливаются колоссальные средства. И в-третьих, почему в реалиях боевых действий кто-то вообще задумывается о том, что дорого, а что нет? Главное — результат. Допускаем, что Чемезов не может прямым текстом заявить, что по прошествии многих лет испытаний танк Т-14 до сих пор по ряду причин не готов к реальной боевой работе, и именно в этом кроется основная причина его отсутствия на линии боевого соприкосновения.

Напомним, что ключевым преимуществом Т-14 «Армата» над другими российскими танками является бронекапсула, в которой находится экипаж, и, как следствие, необитаемая башня. В теории, это позволяет сохранять самое главное — жизни подготовленных танкистов.

В прошлом году по Сети гуляла информация о том, что «Армата» применялась в зоне специальной военной операции в рамках своеобразного боевого испытания. Хотелось бы верить, что с течением времени Т-14 всё-таки начнёт вытеснять старые танки. Потому что можно бесконечно долго гнуть пальцы, но главными танками этого конфликта остаются пусть и доведённые до современных стандартов и глубоко модернизированные, но всё же Т-72, Т-80 и Т-90. Радует хотя бы тот факт, что доля современных Т-90М «Прорыв» среди используемых в боевых действиях танков постоянно увеличивается.

#россия #боевые действия #танки #промышленность #т-14 #т-14 «армата»
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