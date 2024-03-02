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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Иран заявил, что скоро сможет самостоятельно выводить спутники на орбиту
Имеется в виду, используя собственный космодром и, надо понимать, собственные ракеты-носители.

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На протяжении многих десятилетий интересоваться уровнем экономического и технологического развития современного Ирана было банально не принято: дескать, какая-то ближневосточная страна, до которой россиянам не было никакого дела. Всё изменилось в 2022 году, когда Россия и Иран стали активно наращивать военное, политическое и экономическое сотрудничество. Совершенно «внезапно» выяснилось, что Иран обладает развитой индустрией, в том числе оборонно-промышленным комплексом, и, в частности, предоставил России лицензию на производство беспилотников «Герань-2», которые во многом являются потомками иранских Shahed-136.

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Сотрудничество России и Исламской республикой развивается и в космической отрасли: так, на днях с космодрома «Восточный» стартовала ракета-носитель «Союз», которая помимо российских спутников вывела на заданную орбиту также и иранские «топографические» спутники. Пока что Тегеран зависит от космического сотрудничества с Россией, но и это, заявляют представители политического руководства государства, временно.

Так, отметил министр связи Ирана Исса Зарепур, сейчас на юге Ирана возводится самая большая «космическая база» во всей западной Азии. Космодром, а это, по сути, именно он, будет введён в эксплуатацию в следующем году, ну а его применение по назначению начнётся «скоро» после ввода в эксплуатацию.

На самом деле, в ближайшие годы нас ждёт много чудных открытий касательно возможностей так называемых (на Западе) «стран-изгоев». Мы уже в курсе, что Иран обладает колоссальной промышленной базой и даже метит в космос, также мы в курсе, что Северная Корея способна производить многократно больше артиллерийских снарядов, чем Европа. Нетрудно заметить, что роль коллективного Запада как единственного технологического и промышленного центра на планете стремительно увядает, причём в первую очередь по вине самого Запада, который в рамках стремления к глобализации сам вывел большую часть своего производства в страны с более дешёвой энергией и рабочей силой и менее драконовскими законами.

#россия #политика #космос #иран
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