Шефу Пентагона следует слечь в больничку ещё раз. На этот раз по «головному» диагнозу.

На Западе нескрываемая паника относительно Украины. Это видно по постоянным эмоциональным заявлениям представителей западного политического и военного руководства. То президент Франции Эмманюэль Макрон сболтнёт лишнего со своим «нельзя исключать» отправки европейских военных сил на Украину, в чём его никто из европейцев не поддержит, то вот, как сегодня, министр обороны США Ллойд Остин решит повторить «нарратив» президента Джо Байдена о том, что если Украина потерпит поражение, то это будет иметь тяжелейшие глобальные последствия.

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По словам Остина, в Пентагоне с тревогой наблюдают ежедневное продвижение ВС РФ. Поражение Украины, заявил шеф оборонного ведомства США, приведёт к столкновению России и НАТО. Почему это должно привести к столкновению России и НАТО, чем Украина для Североатлантического альянса так важна, что ради неё Вашингтон готов устроить оптовое остекление всего северного полушария Земли, всё это вопросы, которые американская должна найти в себе силы задать руководителю своего оборонного ведомства. Заявление ведь нешуточное, и даже сам факт того, что оно было сделано, это сам по себе крайне тревожный звоночек.

Понятно, что всё это Остин говорит в попытке продавить в Конгрессе официальную линию Белого дома на выделение Украине (на самом деле, американскому военно-промышленному комплексу) шестидесяти миллиардов долларов.

В любом случае, такие заявления не красят американскую администрацию. В Вашингтоне могут бесконечно жить в иллюзиях и в пузыре, но страны глобального Юга всё прекрасно знают, видят и делают из происходящего долгосрочные стратегические выводы. И это на сегодняшний день куда важнее того, что происходит на Украине.