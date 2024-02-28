Тут первую сначала бы достроить, но это, понятно, дело времени.

На сегодняшний день Россия является главным мировым строителем атомных электростанций в мире. Предрассудки относительно безопасности АЭС постепенно уступают объективной реальности, особенно с учётом того факта, что современные российские атомные станции имеют огромный, даже избыточный запас по безопасности.

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Одним из основных партнёров госкорпорации «Росатом» является правительство Турции, которое в этом году готовится к запуску первого энергоблока АЭС «Аккую». Понятно, что Турции, которая вступает в статус крупной региональной державы, необходимо развитие энергетики, за счёт которой впоследствии будет развиваться и промышленность (например, тех европейских компаний, которые сбегут из Европы, отрезавшей себя от энергетического сотрудничества с РФ). Поэтому сейчас в планах Турции, руководство которой способно строить долгосрочные планы, возведение второй и даже третьей атомной электростанции после «Аккую».

Партнёром снова станет «Росатом», и вот, сегодня глава госкорпорации Алексей Лихачёв заявил, что правительство Турции приняло политическое решение о передаче российскому атомному гиганту соответствующей строительной площадки для возведения второй турецкой АЭС.

АЭС «Аккую» состоит из четырёх энергоблоков суммарной мощностью в 4,8 ГВт. Введение энергоблоков в промышленную эксплуатацию будет производиться постепенно: с 2025 по 2028 год включительно. Вторая турецкая АЭС будет строиться по тому же плану, что и «Аккую».