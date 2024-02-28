Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц заявил, что вступление НАТО в конфликт на Украине исключено
И Германии в частности, естественно, тоже. Хотя, решать всё равно будет не Шольц.

реклама

Вчерашний выпад президента Франции Эмманюэля Макрона на тему того, что нельзя исключать возможности ввода европейских войск на территорию Украины, всерьёз взбудоражил западную общественность. Не успел Макрон ляпнуть то, что он ляпнул, как все лидеры и политики высшего эшелона европейских стран опровергли его заявление, отметив, что никакого прямого вступления стран НАТО в украинский кризис нет и быть не может.

реклама

Сегодня попаразитировать на этой теме решил находящийся сейчас между молотом и наковальней (в лице необходимости выслуживаться перед США и заботиться об экономике Германии) канцлер ФРГ Олаф Шольц. По словам главы немецкого кабмина, Североатлантический альянс не является стороной конфликта на Украине и не будет таковым и впредь. В Берлине не хотят перерастания российско-украинского конфликта в боевые действия против НАТО.

Отдельно Германия также, если верить Шольцу, участвовать в этом конфликте не будет: канцлер пообещал обеспокоенным согражданам не отправлять немецкие войска на Украину.

Необходимо понимать, что если оставить ситуацию как есть, то в условиях, когда США изо всех сил отстраняются от сложившегося кризиса, изображая для этого непримиримый конфликт в Конгрессе, боевые действия на Украине неизбежно закончатся именно тем, чего так боятся в Европе. Начинают ли в западных столицах это наконец-то понимать, вопрос открытый, но паника там серьёзная, это видно по всем публичным заявлениям европейских и американских лидеров. Выход из ситуации есть: чтобы хоть частично сохранить собственное лицо, можно наконец-то пойти на диалог с Россией по созданию новой европейской архитектуры безопасности.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #германия
+
Написать комментарий (0)
Эрдоган: Турция готова снова стать переговорной площадкой для России и Украины
«Росатом»: Турция приняла политическое решение о строительстве второй АЭС по российскому проекту
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
64
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
141
Assetto Corsa Competizione: краткий обзор настоящего игрового автосимулятора
9
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)
24
Снижаем шум вентиляторов компьютера своими руками - руководство для чайников
14
Какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2024 году — 7 лучших моделей
48
Собираем топовый ПК 2024 года для игр, стриминга и работы с видео — с монитором и периферией
9
Для чего человечеству нужны високосные годы, и что будет, если каждый год будет длиться 365 дней
6
7 самых продаваемых видеокарт февраля 2024г с лучшим соотношением между ценой и производительностью
6
Министр обороны Франции рассказал о том, как ПВО России предупредила французский АВАКС
4

Сейчас обсуждают

Илья Годяев
22:43
А как же более десятка отменённых игр-сервисов? Да и отменённый мультиплеер The Last of Us, это разве не удар по бюджету Сони? Это же огромные суммы денег, которые просто ушли в никуда
Появляется все больше новостей о неудачах Sony PlayStation 5
RandomTed
22:39
Сами только у Китая купим хлам и наклеим шильдик с кирилицей
Согласно исследованиям, Fairphone 5 полностью разряжается после двух часов использования камеры
glavhyilo
22:38
зачистка идёт территорий.
WP: ВСУ "кишмя кишит" солдатами и офицерами стран НАТО
RandomTed
22:37
Техас никогда не отсоединится.
Согласно исследованиям, Fairphone 5 полностью разряжается после двух часов использования камеры
Alexander Gnevyshev
22:34
Удивительный бред. Баффет бы икал от такого долго. А все лизинговые, страховые и банковские группы заплакали бы горючими слезами, забыв про прошлогодние отчёты с годовой прибылью)))
Сатоши Накамото призывал не рассматривать биткоин как инвестицию
Арбуз
22:24
Сколько можно этот Helio труп уже мучать, а с eMMC 5.1 надо покончить даже в псевдо смартфонах за 5 тыс.рублей
Mediatek выпустила чипсет Helio G91 с поддержкой 90 Гц дисплеев и камер на 108 Мп
tolya21
22:14
Она и без лучей на максималках в FHD много где уже не тянет.
Какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2024 году — 7 лучших моделей
Priston
22:03
Который находиться в состоянии разработки? И сколько лет нужно для хотя бы первого полёта?
У России будет свой самолёт шестого поколения, но производство стартует не раньше 2050 года
Вадим Кудрявцев
22:02
Тут соглашусь.она гамно
Какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2024 году — 7 лучших моделей
palkovvodec
21:58
ФАБикам, калибрикам и геранькам всё равно, хоть всучек на атомы разрывать, хоть солдатиков натовского рейха😎
WP: ВСУ "кишмя кишит" солдатами и офицерами стран НАТО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем