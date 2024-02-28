И Германии в частности, естественно, тоже. Хотя, решать всё равно будет не Шольц.

Вчерашний выпад президента Франции Эмманюэля Макрона на тему того, что нельзя исключать возможности ввода европейских войск на территорию Украины, всерьёз взбудоражил западную общественность. Не успел Макрон ляпнуть то, что он ляпнул, как все лидеры и политики высшего эшелона европейских стран опровергли его заявление, отметив, что никакого прямого вступления стран НАТО в украинский кризис нет и быть не может.

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Сегодня попаразитировать на этой теме решил находящийся сейчас между молотом и наковальней (в лице необходимости выслуживаться перед США и заботиться об экономике Германии) канцлер ФРГ Олаф Шольц. По словам главы немецкого кабмина, Североатлантический альянс не является стороной конфликта на Украине и не будет таковым и впредь. В Берлине не хотят перерастания российско-украинского конфликта в боевые действия против НАТО.

Отдельно Германия также, если верить Шольцу, участвовать в этом конфликте не будет: канцлер пообещал обеспокоенным согражданам не отправлять немецкие войска на Украину.

Необходимо понимать, что если оставить ситуацию как есть, то в условиях, когда США изо всех сил отстраняются от сложившегося кризиса, изображая для этого непримиримый конфликт в Конгрессе, боевые действия на Украине неизбежно закончатся именно тем, чего так боятся в Европе. Начинают ли в западных столицах это наконец-то понимать, вопрос открытый, но паника там серьёзная, это видно по всем публичным заявлениям европейских и американских лидеров. Выход из ситуации есть: чтобы хоть частично сохранить собственное лицо, можно наконец-то пойти на диалог с Россией по созданию новой европейской архитектуры безопасности.