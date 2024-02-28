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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В МИД России сочли целесообразным признать СБУ, ГУР и ВСУ террористическими организациями
В МИД РФ полагают, что это вопрос времени.

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Всякий раз, когда украинские вооружённые силы или специальные службы в рамках текущего конфликта осуществляют различные операции на территории России, то Минобороны РФ и другие силовые ведомства называют такие действия террористическими. Напоминаем, что делается это отнюдь не для придания данным действиям характерного эмоционального окраса, хотя, конечно, и не без этого, а исключительно в соответствии с международным гуманитарным правом: между Россией и Украиной юридически нет войны, РФ проводит спецоперацию, а Украина ведёт оборону в границах территории, которую воспринимает своей: выходить за границы этой территории она при таком формате конфликта не в праве.

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Как вы понимаете, из-за действий террористического характера в России, к сожалению, уже регулярно гибнут и получают увечья люди, наносится ущерб инфраструктуре, а также повышается уровень страха (что, собственно, и является целью террора). Тем не менее, украинские структуры, которые проводят вышеуказанные действия, террористическими до сих пор не признаны. В МИД России считают, что «целесообразно» это наконец-то сделать.

По словам посла по особым поручениям МИД России по преступлениям Украины Родиона Мирошника, данный вопрос упирается в политическую инициативу депутатов, сенаторов или политического руководства. Речь идёт о признании на общероссийском уровне террористическими организациями Службу безопасности Украины (СБУ), Главное управление разведки (ГУР) МО Украины и Вооружённые силы Украины (ВСУ). В представлении Мирошника, на внутрироссийском уровне это вопрос времени. На международном же уровне в текущих реалиях это будет сделать «проблематично».

Следует помнить, что российские следственные органы фиксируют все нарушения закона со стороны указанных организаций, так что доказательств уже собрано предостаточно, но решения по-прежнему нет. Впрочем, здесь, как справедливо отметил Мирошник, вопрос исключительно политической воли и инициативы. Видимо, по каким-то причинам это России сейчас не нужно.

#россия #украина #политика #боевые действия
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