Появиться-то появятся. Но не поздно ли?

Несмотря на то, что ни одно из «чудо-вооружений» западного производства предсказуемо так и не привело к изменению для ВСУ положения дел на линии боевого соприкосновения, вера в то, что вот очередное оружие точно перевернёт ход событий, сохраняется. Сейчас таким вооружением является истребитель производства США F-16. Некоторое количество F-16 было обещано Киеву со стороны Дании и Нидерландов, и сейчас украинские пилоты проходят соответствующее обучение.

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Процесс крайне небыстрый: в конце концов, F-16 пусть и является морально устаревшим истребителем, но это всё-таки не Ил-2, а куда более навороченная и сложная машина стоимостью в десятки миллионов долларов. Сколько ещё будет проходить обучение лётного состава и технического персонала, неизвестно, но в Пентагоне заявили, что администрация США рассчитывает на появление данных истребителей на Украине уже в текущем году.

Напомним, что украинские власти неоднократно отмечали проблематичность размещения F-16 на своих аэродромах, потому что они не соответствуют требованиям, а также регулярно подвергаются обстрелами со стороны ВС РФ. И вот здесь начинается самое опасное: велик соблазн размещать F-16 на территории ближайших к Украине стран-членов НАТО. Нетрудно догадаться, что это будет означать прямое участие этих стран в конфликте с последующим ударам по их аэродромам ракетными средствами России. Москва неоднократно предупреждала Запад (на самом деле, скорее, предупреждала глобальный Юг, потому что Западу что-то говорить плюс-минус бесполезно) об этом — ну, чтобы потом, когда удар будет нанесён, к России не было никаких вопросов и претензий.

Являются ли F-16 для России на Украине угрозой? Безусловно, ничего хорошего в их будущем появлении в украинском небе нет, и проблем они принесут, причём, возможно, даже очень чувствительных. Но делать вид, что пара десятков F-16 каким-то образом изменит ход событий в условиях насыщенности линии боевого соприкосновения российскими средствами ПВО — это надо быть неизлечимо наивным по жизни.