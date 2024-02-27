Это что, голос разума в Палате представителей?

Как вы знаете, сейчас в США продолжается спектакль по торможению выделения «помощи» Киеву, призванный в конечном счёте обеспечить Вашингтону эвакуацию с идущего ко дну украинского судна. Скорее всего, на борту судна США оставят своих европейских «союзников», на которых и повесят задачу по откачке воды из трюмов в ходе борьбы за его (судна) живучесть. И вот, сегодня спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сделал на эту тему важное заявление.

реклама

По словам Джонсона, который уже давно сопротивляется выделению $60 миллиардов на нужды Украины, Соединённым Штатам нужно в первую очередь озаботиться решением своих собственных, внутренних проблем. Лишь после того, как все проблемы будут решены, добавил Джонсон, можно ставить украинский кризис во главу угла.

Хотя лично мы практически не сомневаемся в том, что в конечном счёте «помощь» Киеву будет одобрена, но «проблема» здесь в том, что деньги не конвертируются в продукцию по щелчку пальцев. На выпуск военной техники необходимо время, а его у Украины не то чтобы совсем нет, но очень мало.