В то же время весь коллективный Запад выгреб все снаряды, что у него были. Время для вопросов.

Учитывая характер специальной военной операции на Украине, которая является сухопутным конфликтом на истощение, естественно, что основным вооружением в его рамках является артиллерия. Расход боеприпасов в рамках этого вооружённого конфликта запредельный и на порядки превосходит возможности коллективно-западного военно-промышленного комплекса.

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Европа в течение года не может собрать для Украины даже полмиллиона артиллерийских снарядов, в США запасы израсходованы до такой степени, что в прошлом году Вашингтону пришлось отправлять Киеву даже кассетные боеприпасы — по причине тотального истощения запасов стандартных снарядов. Всё это вызывает массу вопросов касательно военно-промышленного потенциала западных стран, особенно на фоне того, что Северная Корея, как сообщается, по щелчку пальцев в прошлом году отправила России 1 миллион боеприпасов калибра 152 мм.

Более того, с прошлого года, как сообщает Минобороны Республики Корея (Южная Корея), уровень военного взаимодействия Москвы и Пхеньяна только набирает обороты: всего на сегодняшний день, утверждает министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, КНДР отправила в Россию порядка 6 700 «контейнеров», которые в общей сложности могли содержать три миллиона 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. Взамен Россия предоставляет КНДР необходимые ей ресурсы, продовольствие и средства.

Хотя к заявлениям представителей западных и аффилированных с Западом государств относительно масштабов сотрудничества России с КНДР всегда следует относиться со здоровым скептицизмом, но если на минутку представить себе, что глава МИД Республики Корея говорит правду, то получается, что маленькая и замученная санкциями Северная Корея вопреки всему способна производить больше вооружений, чем весь Запад, и обладает при этом развитой промышленной и технологической базой. Если это не повод задуматься и начать задавать вопросы, то мы уже не знаем, что наконец-то должно произойти, чтобы в ЕС и США наконец-то начали понимать суровую действительность.