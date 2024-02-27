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Всякий раз, когда речь заходит об урегулировании украинского кризиса, мы отмечаем, что для Украины никакого положительного исхода этого конфликта быть не может, поскольку она самостоятельно руками своих политиков отвергла и упустила все соответствующие возможности. Единственный приемлемый для Киева вариант — это экстренно искать выход на контакты с Москвой, и сделать это можно через подлинно нейтральные государства, которые сохраняют хорошие отношения и с Россией, и с Украиной. Например, через Саудовскую Аравию.
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Не будем питать никаких иллюзий, но, возможно, в киевском руководстве кто-то понял, что хоть какие-то подвижки в вышеуказанном направлении делать нужно, поскольку это в первую и в последнюю очередь в интересах Украины. Поэтому сегодня в Эр-Рияд прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Цель визита — встреча с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, который, по сути, сейчас де-факто является главой государства.
По словам Зеленского, цель номер один этого визита — обсуждение «формулы мира». Как отметил президент Украины, сейчас на горизонте маячит проведение первого «Саммита мира» в городе Джидда, и Киев рассчитывает на то, что Саудовская Аравия продолжит активно поддерживать проведение данного саммита.
Любопытным выглядит тот факт, что буквально вчера в Саудовской Аравии был председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Можно, конечно, говорить, что эти события между собой не связаны, но давайте быть серьёзными: в большой политике ничего случайного не бывает. Возможно, Москва и Киев ищут точки соприкосновения.