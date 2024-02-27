Нам же кажется, что это Зеленскому саудовцы объяснят, что надо делать.

Всякий раз, когда речь заходит об урегулировании украинского кризиса, мы отмечаем, что для Украины никакого положительного исхода этого конфликта быть не может, поскольку она самостоятельно руками своих политиков отвергла и упустила все соответствующие возможности. Единственный приемлемый для Киева вариант — это экстренно искать выход на контакты с Москвой, и сделать это можно через подлинно нейтральные государства, которые сохраняют хорошие отношения и с Россией, и с Украиной. Например, через Саудовскую Аравию.

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Не будем питать никаких иллюзий, но, возможно, в киевском руководстве кто-то понял, что хоть какие-то подвижки в вышеуказанном направлении делать нужно, поскольку это в первую и в последнюю очередь в интересах Украины. Поэтому сегодня в Эр-Рияд прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Цель визита — встреча с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, который, по сути, сейчас де-факто является главой государства.

По словам Зеленского, цель номер один этого визита — обсуждение «формулы мира». Как отметил президент Украины, сейчас на горизонте маячит проведение первого «Саммита мира» в городе Джидда, и Киев рассчитывает на то, что Саудовская Аравия продолжит активно поддерживать проведение данного саммита.

Любопытным выглядит тот факт, что буквально вчера в Саудовской Аравии был председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Можно, конечно, говорить, что эти события между собой не связаны, но давайте быть серьёзными: в большой политике ничего случайного не бывает. Возможно, Москва и Киев ищут точки соприкосновения.