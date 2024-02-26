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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц категорически отверг идею отправки дальнобойных ракет Taurus на Украину
Видимо, хоть какое-то понимание суровой реальности у Шольца ещё осталось. Значит, многое поправимо.

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Разговоры о поставке на Украину немецких дальнобойных крылатых ракет воздушного базирования Taurus продолжаются уже больше года: в представлении западных «ястребов», применение Киевом данных вооружений позволит ему переломить ситуацию на линии боевого соприкосновения за счёт ударов по общепризнанной территории России.

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Подобные «ястребы» забывают две вещи. Во-первых, удары по территории России с точки зрения международного гуманитарного права в отсутствие объявленной войны являются террористическими. Во-вторых, Москва всегда может поднять планку эскалации и нанести массированный ракетный удар по заводам в Европе, на которых производятся соответствующие вооружения. С точки зрения международного права это будет правомерный ответ, поскольку, опять же, война между Россией и Украиной не объявлена ни одной из сторон, и поставки вооружений для осуществления террористических атак будут считаться пособничеством терроризму.

Похоже, в руководстве Германии начали осознавать, какие риски для неё несёт гипотетическая передача Украине ракет Taurus, поскольку не только Бундестаг регулярно голосует против этого решения, но ещё и сам канцлер ФРГ Олаф Шольц сегодня открыто выступил против поставок данных ракет Киеву.

По словам Шольца, призывы к передаче Taurus безответственны, поскольку это действие может привести к втягиванию Германии в боевые действия. Отказ в поставках ракет Taurus Украине является окончательным решением, добавил Шольц.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия #taurus
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