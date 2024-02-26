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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Макрон снова противоречит сам себе: призывает усиливать поддержку Киева и одновременно говорит о стремлении к «деэскалации» конфликта
В этом вся западная «элита».

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Мы много раз заостряли внимание на повальном инфантилизме западного политического класса, который воспринимает текущий меняющий весь мировой порядок конфликт на Украине как некую компьютерную игру, в которой можно в два клика наладить производство вооружений, в три клика развернуть войска и всё в таком духе. Данное дилетантское представление о политике и боевых действиях приводит к тому, что из западных столиц регулярно доносятся заявления, на которые уже, честно говоря, даже не знаешь, как реагировать.

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Так, сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон позволил себе два заявления, которые, по нашему мнению, прямо противоречат друг другу. Сначала Макрон заявил, что Запад не ищет войны с Россией и стремится к деэскалации текущего конфликта, а затем уже в другом выступлении призвал усилить поддержку Киева, принимая в том числе «сильные решения», поскольку его положение в зоне конфликта становится всё более отчаянным.

Не вполне ясно, что подразумевает Макрон под «сильными решениями» в поддержку Киева, но на готовность к переговорам на условиях Москвы это не похоже. А, значит, он имеет в виду усиление поставок вооружений.

Единственный путь к реальной деэскалации — это полное прекращение всех поставок вооружений Киеву и начало переговоров с учётом объективной реальности. Проще говоря, на условиях РФ. Других вариантов нет: они все были выброшены на свалку истории как Украиной, так и финансирующим её Западом, так что теперь поздно пить боржоми.

#россия #украина #политика #боевые действия #франция #психатрия
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