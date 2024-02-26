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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Британии призвал Запад «доказать» Путину, что он ошибается в отношении Украины
Ты кто вообще такой? И МИД какой страны возглавляешь? Опомнись, наконец.

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Несмотря на то, что вектор движения конфликта на Украине всем уже прекрасно понятен, и в отрыве от полноценного вступления НАТО на стороне Киева ничто не может его изменить (да даже это вряд ли), риторика представителей коллективного Запада продолжает оставаться максимально оторванной от реальности. Так, сегодня глава МИД Британии Дэвид Кэмерон призвал Запад «доказать» президенту России Владимиру Путину, что он, видите ли, «ошибается» в отношении Украины.

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Как отметил Кэмерон, задача Запада — доказать, что мысли Путина о победе на Украине заведомо ошибочны, и что он, дескать, «просчитался», начав боевые действия и не учтя «решительность» Запада в поддержке Киева.

Господину Кэмерону следует понять, что в Кремле всё прекрасно понимали, поэтому и оттягивали начало специальной военной операции так долго, как это было возможно. Весьма наивно полагать, что люди, находящиеся во власти на протяжении десятилетий, не понимают, как устроен мир.

Что же до позиции Британии, то лондонским функционерам следует наконец-то понять и принять тот факт, что их страна уже давным-давно не Британская империя и даже больше не является великой державой. На фоне чего попытки делать вид, будто это не так, со стороны Лондона выглядят смехотворно. Кэмерону же лично следует посмотреть на карту, оценить потенциал вооружённых сил Великобритании, и наконец-то спуститься с небес на землю, сбавив градус риторики. Заиграться всегда можно, а вот как потом разгребать последствия — большой вопрос. Кэмерон, видимо, считает, что к тому моменту этим будет заниматься уже не он, что, как вы понимаете, весьма безответственный и инфантильный подход к государственному строительству.

#россия #политика #психиатрия #великобритания #британия #англия
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