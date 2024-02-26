Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский признал, что в 2019 году Путин поднимал с ним тему прекращения огня на Донбассе
Пройдёт ещё совсем немного времени, и украинцы зададут Зеленскому массу вопросов. И оценят его деятельность по заслугам.

реклама

Как мы помним, президентская кампания Владимира Зеленского строилась на резонирующих в глубине души большинства украинцев идеях мира и добрососедских отношений с Россией. Сейчас этого на Украине могут не признавать сердцем, но разумом там понимают, что дружба с РФ это единственный рабочий вариант существования Украины как государства. Поэтому и популярность Зеленского, вся медийная кампания которого строилась на образе «базированного» учителя Голобородько, была запредельной.

реклама

Избиравшись на должность, ГолоЗеленский обещал мир и «говорить хоть с чёртом лысым», лишь бы больше никто не погиб на Донбассе. Но, как оно обычно бывает, оказавшись в реальном кресле президента, «слуга народа» быстренько отказался от своих идей и начал крутить пластинку про то, что Минские соглашения, которые, если что, были возложены на Украину Советом безопасности ООН, «не работают». А если что-то «не работает», то и исполнять это не надо. За тотальное отсутствие подвижек в деле реализации всего, что наболтал в рамках избирательной кампании, рейтинг одобрения деятельности Зеленского на Украине уже спустя два года болтался в районе рейтингов одобрения всех предыдущих президентов-популистов.

И вот, несколько часов назад в рамках пресс-конференции Зеленский вспомнил, что Путин действительно поднимал с ним тему необходимости исполнения «Минска» и прекращения огня на Донбассе. Это происходило в 2019 году в рамках встречи в «Нормандском формате». По словам Зеленского, он уже очень смутно помнит подробности того разговора с президентом России, но общая озвученная Зеленским идея была следующая: Минские соглашения «не работают», потому что, видите ли, идея отвода войск «не работающая».

Почему не работающая, кто ей мешал работать, хотели ли действительно исполнять взятые на себя обязательства — всё это вопросы, которые никто Зеленскому из числа «ручных» приглашённых на пресс-конференцию журналистов, естественно, не задал. Итоги изображения Зеленским бурной деятельности на посту президента сегодня всем хорошо известны: вооружённый конфликт с Россией и трагедия Украины как государства. Мы много раз отмечали, что пройдёт немного времени, и народ Украины даст справедливую оценку деятельности Зеленского и его команды. Потому что можно сколько угодно во всём винить Россию, но это контрпродуктивно, да и правда неизбежно пробивается: а правда в том, что Москва в лепёшку разбилась, лишь бы избежать сегодняшнего положения дел, тогда как Зеленскому Минские соглашения «не нравились» и «не работали». Всего один приказ — и всё работает и всё всем нравится. Также вопросы должны быть к Организации Объединённых Наций, Совбез которой обязал Украину соблюдать Минские соглашения, но никаким образом не оказывал на Киев давление для их исполнения. Пачка официальных законных санкций Совбеза ООН очень быстро бы протрезвила киевское руководство. Впрочем, данный сценарий с засильем в СБ ООН западных стран, которым эскалация конфликта была выгодна, также был на тот момент нереализуем.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
Зеленский заявил, что пожалуется Западу на компании, которые продолжают работать в России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

7 лучших SSD начала 2024 года для геймеров на ПК, PlayStation 5 и требовательных рабочих задач
29
Краткий обзор вентилятора Arctic Cooling BioniX F120
2
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Февраль)
13
SSD и оперативная память продолжат дорожать — производители чипов искусственно манипулируют рынком
9
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
106
Самый концептуальный истребитель: Су-47 "Беркут" - неудача, которая привела к созданию Су-57
7
"Мы не знали, что он невидимый": как был сбит F-117 - главный символ воздушного превосходства США
+
SR-71 Blackbird - самый быстрый самолёт на Земле, который не смогли догнать даже ракеты ПВО
23

Сейчас обсуждают

Руслан Кулиш
06:58
Только вот у нас нет wot blitz, у нас tanks blitz в котором нету этого эвента
14 000 этичных хакеров ищут слабые места в электронном правительстве РФ
Alex Mel
06:58
10лет у меня пк подключен к тв, а у него бред. по себе не суди всех
Какую видеокарту на ПК купить, чтобы запускать игры с PlayStation 5 в 2К на максимальных настройках
Дима Свитин
06:56
А может Леха так же разогнать такие же другие процы. Или все же многое зависит от проца, Хорошо когда есть друг в компьютерном магазе, который даст доступ к сотне таких процов. Вдруг один из них разг...
Российский оверклокер установил три мировых рекорда при помощи Intel Core i7-14700KF на частоте 5.7 ГГц
BruteForce
06:35
Ха, точно!
Госдеп США: Россия не соответствует образу, который хотели бы видеть США
Toxa-134
06:32
У меня на i5 потребовалось сбросить настройки bios, чтобы активировался турбобуст. Хотя в самом биосе и не было никаких настроек, но это помогло.
Обновил свой старый ноутбук с i3-2310M на i7-2820QM и показываю, что получилось
si-cat
06:26
Наглы в своём стиле: "Пусть кто-то попробует, а мы посмотрим на реакцию". И, похоже, этим кто-то таки будет "ливерная колбаса" 🤣
Британия призвала Запад смелее подойти к вопросу изъятия замороженных российских активов
O Clock
06:25
Нуланд не соответствует даже образу женщины, на который не противно смотреть.
Госдеп США: Россия не соответствует образу, который хотели бы видеть США
O Clock
06:21
грамотный подход к звуку, уважаю.
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
BruteForce
06:20
Это зависит от того, кто эти вы.
Запад не может найти выход из конфликта на Украине
BruteForce
06:19
Твоим хозяевам из Вашингтона не надо было ситуацию создавать.
Запад не может найти выход из конфликта на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем