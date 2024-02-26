Пройдёт ещё совсем немного времени, и украинцы зададут Зеленскому массу вопросов. И оценят его деятельность по заслугам.

Как мы помним, президентская кампания Владимира Зеленского строилась на резонирующих в глубине души большинства украинцев идеях мира и добрососедских отношений с Россией. Сейчас этого на Украине могут не признавать сердцем, но разумом там понимают, что дружба с РФ это единственный рабочий вариант существования Украины как государства. Поэтому и популярность Зеленского, вся медийная кампания которого строилась на образе «базированного» учителя Голобородько, была запредельной.

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Избиравшись на должность, Голо Зеленский обещал мир и «говорить хоть с чёртом лысым», лишь бы больше никто не погиб на Донбассе. Но, как оно обычно бывает, оказавшись в реальном кресле президента, «слуга народа» быстренько отказался от своих идей и начал крутить пластинку про то, что Минские соглашения, которые, если что, были возложены на Украину Советом безопасности ООН, «не работают». А если что-то «не работает», то и исполнять это не надо. За тотальное отсутствие подвижек в деле реализации всего, что наболтал в рамках избирательной кампании, рейтинг одобрения деятельности Зеленского на Украине уже спустя два года болтался в районе рейтингов одобрения всех предыдущих президентов-популистов.

И вот, несколько часов назад в рамках пресс-конференции Зеленский вспомнил, что Путин действительно поднимал с ним тему необходимости исполнения «Минска» и прекращения огня на Донбассе. Это происходило в 2019 году в рамках встречи в «Нормандском формате». По словам Зеленского, он уже очень смутно помнит подробности того разговора с президентом России, но общая озвученная Зеленским идея была следующая: Минские соглашения «не работают», потому что, видите ли, идея отвода войск «не работающая».

Почему не работающая, кто ей мешал работать, хотели ли действительно исполнять взятые на себя обязательства — всё это вопросы, которые никто Зеленскому из числа «ручных» приглашённых на пресс-конференцию журналистов, естественно, не задал. Итоги изображения Зеленским бурной деятельности на посту президента сегодня всем хорошо известны: вооружённый конфликт с Россией и трагедия Украины как государства. Мы много раз отмечали, что пройдёт немного времени, и народ Украины даст справедливую оценку деятельности Зеленского и его команды. Потому что можно сколько угодно во всём винить Россию, но это контрпродуктивно, да и правда неизбежно пробивается: а правда в том, что Москва в лепёшку разбилась, лишь бы избежать сегодняшнего положения дел, тогда как Зеленскому Минские соглашения «не нравились» и «не работали». Всего один приказ — и всё работает и всё всем нравится. Также вопросы должны быть к Организации Объединённых Наций, Совбез которой обязал Украину соблюдать Минские соглашения, но никаким образом не оказывал на Киев давление для их исполнения. Пачка официальных законных санкций Совбеза ООН очень быстро бы протрезвила киевское руководство. Впрочем, данный сценарий с засильем в СБ ООН западных стран, которым эскалация конфликта была выгодна, также был на тот момент нереализуем.