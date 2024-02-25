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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский: Мы против навязывания формата переговоров, инициатива может идти только от Украины
Президент Украины продолжает жить в альтернативной реальности.

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Несмотря на то, что относительно конфликта на Украине с каждым днём всё большему количеству людей всё становится предельно понятно, в Киеве сохраняется иллюзия того, что из сложившейся ситуации для Украины ещё может быть какой-то позитивный для неё выход. В частности, в рамках очередной пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не приемлет «навязывания» Украине другими странами различных форматов проведения мирных переговоров.

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По словам Зеленского, инициатива о таких решениях может исходить только от самой Украины. В данном плане, кстати, Зеленский прав: инициатива действительно должна идти от самой Украины. С поправкой на то, что Киев должен будет обратиться к посредникам из поистине нейтральных стран типа ОАЭ или Саудовской Аравии, дабы те смогли убедить Москву в том, что намерения Украины искренние и основаны на понимании сложившихся реалий «на земле».

В отрыве от всего этого любые разговоры о мирных переговорах совершенно бессмысленны: время уступок со стороны России закончилось, теперь разговор будет на совсем других условиях. Выгодные Киеву условия предлагались на протяжении многих лет, их руководство Украины предпочло проигнорировать, в наглую заявляя, что эти условия им «не нравятся». Здесь, как говорится, все вопросы только к себе.

#россия #украина #политика #боевые действия
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