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Редакция
События в мире Михаил Андреев
WP: Европейские страны испытывают сложности с производством вооружений для Киева
Без США хоть о какой-то военной промышленности Запада говорить вообще бессмысленно. Сейчас это начинают понимать.

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При столкновении капитализма, когда всё решают интересы капитала, и жёсткого государственного управления, когда решения принимаются исходя из интересов государства в конкретный момент времени, трудно выявить однозначного победителя. Капитализм хорош, когда на дворе мирное время, никаких угроз нет, а все занимаются торговлей и экономической экспансией. Когда же дело доходит до вооружённого конфликта, то становится предельно понятно, что частный военно-промышленный комплекс безоговорочно проигрывает государственному.

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Мы это сейчас прекрасно видим на примере военно-промышленных комплексов Запада и России соответственно, и сейчас данная действительность активнее проникает в мейнстримовые средства массовой информации. Так, издание The Washington Post (WP) опубликовало материал, в котором сетует на то, что на фоне непоняток с дальнейшим участием США в текущем украинском кризисе европейский оборонный комплекс не может быстро масштабировать производство, поскольку сталкивается с проблемами капиталистического характера, а также с целым багажом юридических ограничений внутри самого Евросоюза. Упоминается, в частности, тот факт, что владельцев и акционеров европейских оборонных предприятий интересует прибыль, которую Евросоюз им не может гарантировать по той простой причине, что нарастить выпуск вооружений-то можно, а вот что со всем этим делать, когда конфликт неизбежно рано или поздно закончится, совершенно непонятно. Также юридические проволочки влияют на сложность получения кредитов на расширение военного производства.

На сегодняшний день совокупный объём европейского выпуска артиллерийских снарядов составляет всего около 50 тысяч в месяц. При этом лишь часть из них уходит на Украину (у европейского ВПК есть и другие обязательства, причём реальные обязательства, а не политическое желание просто нагадить у России в её собственном заднем дворе), которой необходимо по меньшей мере 200 тысяч снарядов в месяц.

Проблема, отмечают в WP, затрагивает не только артиллерийские снаряды, а вообще весь спектр производимых в ЕС вооружений. Их выпускается мало, они запредельно дороги, а наращивание производства, если его и удастся добиться административно-командным ресурсом, может прийтись на момент, когда уже будет слишком поздно. Плюс не забываем и об интересах владельцев оборонных предприятий: рынка сбыта военной продукции у Европы, по сути, нет, да и антирекламу оно на Украине получило очень существенную.

Резюмирует свою статью её автор тем, что все попытки представить Россию как угрозу европейской безопасности не находят поддержки в европейском обществе. Идея наращивания оборонных расходов по-прежнему крайне непопулярна, особенно в государствах, находящихся от России на значительном удалении. От себя добавим ещё тот факт, что в результате разрыва экономических отношений с РФ стоимость производства вооружений в Европе автоматически взлетела до небес, а «золотые» снаряды в данном конфликте, как бы это помягче сказать, не нужны.

#россия #украина #политика #боевые действия #экономика #евросоюз #промышленность
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TIME: Украина ни при каких условиях не может одержать победу в текущем конфликте с Россией
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