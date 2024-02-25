Ни в этом году, ни в следующем, ни с помощью США, ни без. Кажется, кто-то начинает активно осознавать реальность.

Что такое год в реалиях конфликта высокой интенсивности, масштабов которого в Европе не было со времён окончания Второй мировой войны? С точки зрения человеческой жизни это миг, а вот с точки зрения политической обстановки и восприятия данного конфликта это уже вечность. Если в начале 2023 года Украина и спонсирующий её Запад пребывали в состоянии эйфории на фоне выдуманных самими же собой «побед» под Киевом, Харьковом и в Херсоне, тогда как в реальности это никакими стратегическими и даже оперативно-тактическими победами не являлось, а под Киевом и вовсе было выводом российских войск в рамках договора, то сейчас заметно, как весь этот надутый ложью шарик сдулся.

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Это отчётливо заметно по статьям в мейнстримовых западных средствах массовой информации. В большинстве из них тема Украины давно уже сошла с первых полос, а если туда и возвращается, то под весьма мрачными заголовками. Как, например, вчера вечером в авторитетном издании TIME, статья которого озаглавлена зловеще просто: «Украина не может победить в войне».

В своём анализе автор материала ссылается на сложившуюся объективную реальность, которая заключается в разгроме «контрнаступления» ВСУ, а также в активизировавшемся наступлении уже российской армии, которая совсем недавно заняла населённый пункт Авдеевка в ДНР, являвшийся одним из наиболее мощных укреплённых районов ВСУ на данном участке линии боевого соприкосновения. Многие издания считают это чуть ли не поворотным моментом в данном конфликте, поскольку дальше у Украины ничего подобного в плане фортификаций нет и быть не может — никто стране столько времени попросту не даст — но лично мы не стали бы забегать слишком далеко вперёд.

Согласно статье в TIME, ситуация для Украины столь тяжёлая, что даже президенту Зеленскому пришлось тихо признать новую военную реальность. А реальность, как следует из материала, простая: никакие силы не в состоянии изменить сложившуюся действительность на поле боя — Украина сейчас уступает России по численности участвующих в конфликте войск, полностью зависит от западной помощи, а все рассуждения о новых «контрнаступлениях» и возвращении утраченных территорий, по сути, нереализуемы.

В этой связи автор материала ссылается на собственные наблюдения в украинском обществе, которое якобы готово смириться с утратой территорий в обмен на мир. В такой действительности, считает автор, США нужно согласиться на это, поскольку реалистичного сценария по «выдворению» России из занятых территорий попросту не существует. Также, как следует из статьи, Западу следует завязывать с разговорами о членстве Украины в НАТО, поскольку такие действия бессмысленны, если только Североатлантический альянс не готов вписаться в этот конфликт полностью на стороне Киева, готовности к чему пока не видно.

Что до американской «помощи», то автор статьи в TIME справедливо полагает, что даже если её удастся одобрить и растянуть не только на этот, но и на следующий год, то это всё равно не изменит ход конфликта: статистика в любом случае не на стороне Украины. В этой связи, пишет автор материала, следует наконец-то услышать, что президент России Владимир Путин готов к переговорам, и начать хотя бы поползновения в эту сторону. А там уж что-нибудь можно будет сообразить.