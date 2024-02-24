Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Еврокомиссии пообещала, что ЕС предоставит Украине финансирование, боеприпасы и средства ПВО
За чей счёт банкет? Каким образом реализовываться обещание будет? Без промышленности-то.

реклама

Наверное, трудно было 731 день назад представить себе, что главным противником России в текущем гибридном конфликте станет именно Евросоюз, в интересах которого (и только которого) были взаимовыгодные экономические отношения с Москвой. Но случилось именно так. В 2022 году ЕС вопреки интересам всех отдельных входящих в его состав европейских государств полностью оборвал все связи с Россией, вызвав внутри объединения тяжелейшие экономические проблемы, многократно ускорив процесс деиндустриализации, вызвав кризис с ценами на энергоносители, ускорив интеграционные процессы в странах глобального Юга с формированием многополярного мира, а также на очень, очень продолжительное время исключив любое восстановление отношений с Москвой.

реклама

Казалось бы, самое время делать выводы, но поскольку если начать делать их всерьёз и беспристрастно, то придётся признавать тотальный провал своей политики и уходить со сцены, функционеры Евросоюза себе этого позволить не могут. Вместо этого там продолжают давить на педаль акселератора, прекрасно понимая, что впереди у ЕС только два варианта: чудо или пропасть. На фоне всего происходящего сегодня в Киев на вторую годовщину начала российской специальной военной операции приехала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В рамках своего, безусловно, согласованного с Москвой визита в украинскую столицу фон дер Ляйен заявила о готовности европейских стран оказывать Украине поддержку «столько, сколько нужно», предоставляя финансирование государственных структур Украины (первый транш на 4,5 млрд евро будет перечислен уже в следующем месяце), боеприпасы, а также системы противовоздушной обороны. Откуда глава Еврокомиссии намерена брать боеприпасы и средства ПВО, учитывая, что потребности Киева на несколько порядков превосходят суммарные возможности всего стремительно теряющего промышленность ЕС, осталось без уточнения. В конце концов, задача главы ЕК — сказать.

А вот кто и как будет реализовывать поставленную задачу, политиков без реального образования и понимания процессов почему-то совершенно не интересует. Отсюда и фиаско с предоставлением Киеву в прошлом году одного миллиона артиллерийских снарядов, когда по всему ЕС удалось насобирать и произвести всего триста тысяч.

#россия #украина #политика #боевые действия #евросоюз #психиатрия
1
Показать комментарии (1)
Данилов пожаловался, что «не все» западные страны хотят победы Украины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля
57
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
18
Коварнее чем "Кинжал" - ВС РФ применяют новую тактику ударов "квадратными" ракетами Х-69
8
Краткий обзор вентилятора Arctic Cooling BioniX F120
1
Японский производитель полупроводников Renesas Electronics поглощает конкурентов одного за другим
3
Собираем ПК с помощью трёх разных чат-ботов
14
7 лучших SSD начала 2024 года для геймеров на ПК, PlayStation 5 и требовательных рабочих задач
15
Стоит ли покупать б.у. видеокарту на «Яндекс Маркете», и почему не все предложения одинаково выгодны
18
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Февраль)
10
Запад не может найти выход из конфликта на Украине
5

Сейчас обсуждают

REY_B_
18:37
"миллиардер" понятие нынче никакое. Ну вот, акции Nvidia разом подорожали на 270 миллиардов. Стали ли "инвесторы" от этого богаче? Нет! Потому что акции нынче торгуются как товар. А чтобы на товаре за...
Bloomber: Японский миллиардер планирует запустить ИИ-стартап для конкуренции с Nvidia
Альберт Величко
18:34
Интересно, может ли видеокарта или всякие там асики не просто тупо майнить криптовалюту, а совместно с другим подобным железом остальных пользователей интернета участвовать как частица вычислительной ...
Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта охватывает криптоиндустрию
VRoman
18:31
И в каждом CCD Zen2 есть два модуля по четыре ядра: 3 рабочих и 1 отключено. В Zen3 эти модули были объединены в один.
Собираем ПК с помощью трёх разных чат-ботов
REY_B_
18:30
Еврокомиссия превышает свои полномочия. Это один из козырей европейской "ультраправой" (на деле выступающей с центристских позиций) оппозиции. Просто сейчас Европейскую политику контролируют всяческие...
Глава Еврокомиссии пообещала, что ЕС предоставит Украине финансирование, боеприпасы и средства ПВО
REY_B_
18:09
А всё потому что реклама! Вот писали бы в том же объёме "это финансовая пирамида, никто кроме её основателей, прибыли там не получит", и никакого бы "ажиотажа" не было бы. Впрочем, я помню МММ. Помню...
Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта охватывает криптоиндустрию
Degit22
18:07
Если поддержка включается просто обновлением Биоса то зачем они вообще ограничивают это? В Википедии сказано что 64 битные системы могут адресовать 256 Тб. Зачем искусственно ограничивать?
Msi обновила BIOS материнских плат серии Intel / AMD
REY_B_
18:05
- Не прячьте ваши денежки - По банкам и углам. - Несите ваши денежки, - Иначе быть беде. -И в полночь ваши денежки - Заройте в землю там. - И в полночь ваши денежки - Заройте в землю где? (известная п...
Япония дополнительно вкладывает около 5 млрд долларов для расширения завода TSMC в стране
Юрий Гура
18:05
Очередной переплатио за рог
Почему не стоит переплачивать за брендовые видеокарты с тремя кулерами на примере GeForce RTX 4070S
Юрий Гура
18:04
Ну смотри,карты да есть разные по охладу ,топ ,пред топ,средний ,нище средний и бюджетный бич в хлам с один вентилятором ,да и цены будут разные на одну и туже карту из за охладу и бренда ,всегда за т...
Почему не стоит переплачивать за брендовые видеокарты с тремя кулерами на примере GeForce RTX 4070S
geepnozeex
17:54
Коварнее чем "Кинжал" - ВС РФ применяют новую тактику ударов "квадратными" ракетами Х-69
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем