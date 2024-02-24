За чей счёт банкет? Каким образом реализовываться обещание будет? Без промышленности-то.

Наверное, трудно было 731 день назад представить себе, что главным противником России в текущем гибридном конфликте станет именно Евросоюз, в интересах которого (и только которого) были взаимовыгодные экономические отношения с Москвой. Но случилось именно так. В 2022 году ЕС вопреки интересам всех отдельных входящих в его состав европейских государств полностью оборвал все связи с Россией, вызвав внутри объединения тяжелейшие экономические проблемы, многократно ускорив процесс деиндустриализации, вызвав кризис с ценами на энергоносители, ускорив интеграционные процессы в странах глобального Юга с формированием многополярного мира, а также на очень, очень продолжительное время исключив любое восстановление отношений с Москвой.

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Казалось бы, самое время делать выводы, но поскольку если начать делать их всерьёз и беспристрастно, то придётся признавать тотальный провал своей политики и уходить со сцены, функционеры Евросоюза себе этого позволить не могут. Вместо этого там продолжают давить на педаль акселератора, прекрасно понимая, что впереди у ЕС только два варианта: чудо или пропасть. На фоне всего происходящего сегодня в Киев на вторую годовщину начала российской специальной военной операции приехала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В рамках своего, безусловно, согласованного с Москвой визита в украинскую столицу фон дер Ляйен заявила о готовности европейских стран оказывать Украине поддержку «столько, сколько нужно», предоставляя финансирование государственных структур Украины (первый транш на 4,5 млрд евро будет перечислен уже в следующем месяце), боеприпасы, а также системы противовоздушной обороны. Откуда глава Еврокомиссии намерена брать боеприпасы и средства ПВО, учитывая, что потребности Киева на несколько порядков превосходят суммарные возможности всего стремительно теряющего промышленность ЕС, осталось без уточнения. В конце концов, задача главы ЕК — сказать.

А вот кто и как будет реализовывать поставленную задачу, политиков без реального образования и понимания процессов почему-то совершенно не интересует. Отсюда и фиаско с предоставлением Киеву в прошлом году одного миллиона артиллерийских снарядов, когда по всему ЕС удалось насобирать и произвести всего триста тысяч.