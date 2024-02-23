Время, место назовите, будьте добры. А ещё силы, их количество и места их дислокации. Ну, для полноты картины.

Противоречия, которые разрывают сейчас украинское общество, могут стать фатальными для власти президента Зеленского. Несмотря на все бесконечно повторяемые им сказки, он это, как ни странно, понимает, но проблема заключается в том, что официальный Киев находится в безвыходной ловушке своей собственной пропаганды, выход из которой будет означать то же самое, что указано в первом предложении. Поэтому делать нечего, приходится продолжать надувать информационный «пузырь», чем сейчас на Украине и занимаются.

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В частности, Зеленский дал интервью американскому телеканалу FOX News, которое было снято в нарочито «боевых» условиях и сквозило натужностью. В рамках этого интервью президент Украины заявил, что ВСУ противостоят неравной силе, и что даже оборонительные действия являются для страны «большим вызовом», но при этом тут же сделал прямо противоречащее этому описанию ситуации заявление. По словам Зеленского, ВСУ будут готовить новое «контрнаступление», дескать, даже при переходе в оборону войска не будут «просто стоять», хоть всё указанное и будет зависеть от целого ряда аспектов и моментов.

Каким образом Зеленский собирается реализовывать план по новому «контрнаступу», учитывая, что львиная доля переданной Западом военной техники в количестве сотен и тысяч единиц была выбита в рамках прошлогодней наступательной операции ВСУ, закончившейся для них полным поражением, а для ВС РФ — крупнейшей победой за всю специальную военную операцию — не вполне понятно.

Ни о каком «контрнаступлении» не может идти речь без тотального превосходства во всех видах вооружений, и самое главное — в авиации. Чего у Украины нет и уже не будет (Запад максимально демилитаризовался ещё в прошлом году). Это понимают все, даже бесконечно далёкие от военной науки обыватели. Почему это не осознаёт Зеленский, это сейчас главный вопрос. И задавать его должны граждане Украины своему руководству, которое, кстати, через пару месяцев утратит легитимность вследствие окончания срока полномочий и отмены выборов в стране.