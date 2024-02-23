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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пашинян заявил, что Армения приостановила своё участие в ОДКБ
Ладно. Только когда понадобится помощь, не восстанавливайте его.

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Манипуляция фактами уже давно вошла в обиход премьер-министра Армении Никола Пашиняна, поэтому нет никакого смысла удивляться тому, что виноватой в подписании Ереваном с Баку соглашения о передаче Нагорного Карабаха Азербайджану оказалась Россия, которая якобы не защитила непризнанную республику, хотя не имела на то никаких полномочий. В представлении премьера Армении же Россия должна была расширить свои обязательства по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и на Нагорный Карабах.

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Понятно, что так это не работает, но ереванское руководство во главе с Пашиняном считают, что обязательства перед Арменией в рамках ОДКБ не были выполнены, поэтому страна приостановила в нём своё участие. По словам Пашиняна, «посмотрим, что будет дальше».

В целом поведение правительства Пашиняна не укладывается в рамки логики, которая, как известно на просторах значительной части СНГ, российская лженаука. Будучи окружёнными отнюдь не дружественными государствами, добровольно приостанавливать участие в оборонном альянсе, который, по сути, гарантирует Армении сохранение государственности — это что-то из ряда вон выходящее. Бытует мнение, что среднестатистическому гражданину Армении пора задумываться над тем, к чему всё идёт.

#россия #политика #психиатрия #армения #одкб
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