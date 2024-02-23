Раз истинные «Абраши» в бою появляться боятся, то хоть данный мутант попался.

Учитывая характер конфликта на территории Украины, который является масштабным сухопутным конфликтом на истощение ВСУ с применением всех доступных средств, включая и тотальное минирование путей подхода и отступления, нет ничего удивительного в том, что страны коллективного Запада регулярно поставляют (или поставляли) Киеву соответствующее оборудование. В частности, как мы помним, в пакетах военной «помощи» Пентагона то и дело содержались пункты с «средствами разминирования и расчистки заграждений». И вот, несколько часов назад в Сети появились кадры, на которых можно заметить одно из таких уничтоженных «средств».

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Является оно инженерной машиной/машиной разминирования M1150 ABV (Assault Breacher Vehicle), построенной на базе танка M1 Abrams. Подбита где-то под Авдеевкой. Иными словами, шасси Abrams в рамках конфликта на Украине уже подбивали и сжигали, вот только желанные всеми непосредственно танки M1 Abrams на линии боевого соприкосновения пока так и не появлялись.

Различные тематические группы в социальных сетях сообщают, что в распоряжение ВСУ было передано «несколько» единиц M1150, так что потеря даже одной — это серьёзный удар по способности вооружённых сил Украины преодолевать минные поля, которыми кишит вся линия боевого соприкосновения.