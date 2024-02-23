При этом в морском сегменте — почти 100 %.

На сегодняшний день, пожалуй, уже не должно быть сомнений в том, что единственная причина, по которой страны коллективного Запада не сформировали полноценную военную коалицию для прямого вытаскивания Украины из той ситуации, в которой она себя обнаружила, это страх перед российским ответным ударом, в том числе с использованием «последнего аргумента». Никаких иллюзий на этот счёт быть не должно, поэтому сегодня в обращении по случаю Дня защитника Отечества президент России Владимир Путин отдельно затронул тему модернизации стратегических ядерных сил.

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По словам главы государства, на сегодняшний день доля современного вооружения и техники в российских силах ядерного сдерживания достигла 95 %, а в морском компоненте — и вовсе почти до 100 %. Эти результаты, в частности, достигаются посредством спуска на воду новых стратегических подводных лодок и строительства новых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160М. Вместе с тем начался серийный выпуск гиперзвуковых ракет «Циркон» морского базирования, которые могут оснащаться специальной (ядерной) боевой частью, а также подходят к завершению испытания новых комплексов.

Напомним, что Россия обладает ядерной триадой, то есть, полным комплектом носителей и средств доставки ядерного оружия к целям. В российской военной доктрине прописаны два варианта использования ядерного оружия: как удар в ответ на применение ядерного оружия другой стороной, так и удар в ответ на конвенциональную агрессию, ставящую под угрозу существование России как государства. Последняя формулировка очень расплывчатая, но, полагаем, кому надо, те понимают, с чем имеют дело, и за счёт этого сдерживаются от принятия ещё более необдуманных решений, чем те, что уже были приняты на сегодняшний день.