Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Доля современного ядерного оружия в России достигла 95 % — Путин
При этом в морском сегменте — почти 100 %.

реклама

На сегодняшний день, пожалуй, уже не должно быть сомнений в том, что единственная причина, по которой страны коллективного Запада не сформировали полноценную военную коалицию для прямого вытаскивания Украины из той ситуации, в которой она себя обнаружила, это страх перед российским ответным ударом, в том числе с использованием «последнего аргумента». Никаких иллюзий на этот счёт быть не должно, поэтому сегодня в обращении по случаю Дня защитника Отечества президент России Владимир Путин отдельно затронул тему модернизации стратегических ядерных сил.

реклама

По словам главы государства, на сегодняшний день доля современного вооружения и техники в российских силах ядерного сдерживания достигла 95 %, а в морском компоненте — и вовсе почти до 100 %. Эти результаты, в частности, достигаются посредством спуска на воду новых стратегических подводных лодок и строительства новых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160М. Вместе с тем начался серийный выпуск гиперзвуковых ракет «Циркон» морского базирования, которые могут оснащаться специальной (ядерной) боевой частью, а также подходят к завершению испытания новых комплексов.

Напомним, что Россия обладает ядерной триадой, то есть, полным комплектом носителей и средств доставки ядерного оружия к целям. В российской военной доктрине прописаны два варианта использования ядерного оружия: как удар в ответ на применение ядерного оружия другой стороной, так и удар в ответ на конвенциональную агрессию, ставящую под угрозу существование России как государства. Последняя формулировка очень расплывчатая, но, полагаем, кому надо, те понимают, с чем имеют дело, и за счёт этого сдерживаются от принятия ещё более необдуманных решений, чем те, что уже были приняты на сегодняшний день.

#россия #политика #ядерное оружие
+
Написать комментарий (0)
Берлин вновь отклонил призыв к поставке Киеву дальнобойных ракет Taurus
Замгоссекретаря США пообещала ужесточить антироссийские санкции
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Eurasian Times: Украина планирует применить против России новые истребители 5-го поколения KAAN
12
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
55
Китай обвалил мировые цены на никель с $50 000 до $16 000 за тонну
+
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
15
Banishers: Ghosts of New Eden - слишком "душная" RPG (краткий обзор)
+
7 процессоров AMD на все случаи жизни, подходящие для апгрейда и новой сборки ПК
12
Eurasian Times: "лучший" танк НАТО Challenger 3 приступил к испытаниям в Германии
14
Минусы виртуальных игровых сборок ПК и почему новичку стоит быть с ними осторожным
10
ТОП-7 шестиядерных процессоров для игр — рейтинг 2024 года
28
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
106

Сейчас обсуждают

Argun
01:39
Уже не знают чем поднять хайп к Битку...
Цена BTC поднималась до 53 тысяч долларов
Максим Бардин
01:35
А В ЧЕМ ПРОБЛЕМА Интел, наносить жидкий металл на заводе. Если вы уж отстали в гонке техпроцессов, и ваш процессор потребляет как 4090, то уж удосужтесь в своем флагмане нанести жидкий металл, а не п...
Intel может разрешить «скальпировать» Core i9-14900KS без потери гарантии
REY_B_
01:27
Какой к чёрту успех? Бизнес сейчас массово характеризуется тем, что им управляют "элиты" в n-ом поколении. Которые привыкли жить на всём готовом, совершенно не умеют работать и абсолютно не разбираютс...
Японский производитель полупроводников Renesas Electronics поглощает конкурентов одного за другим
Cyborg39rus
01:25
Ваш чат бод гомосек, один АМд везде
Собираем ПК с помощью трёх разных чат-ботов
REY_B_
01:21
Пузырь озвезедень. Как хоть они планируют окупать эту хрень? Я вот за ИИ не плачу, и платить не планирую. Да я вообще не знаю того, кто за это хочет платить!
Дженсен Хуанг представит последние достижения в области ИИ на конференции GTC 2024
REY_B_
01:17
Озвезденеть! Акции Нвидиа стоят 785.38, при дивидендах в 16 центов на акцию, что составляет 0,02% годовых. По отчётам за 4 квартал 2023 года, её прибыль упала за год на 21%. Этот пузырь даже с доткома...
Reuters: Капитализация Nvidia приблизилась к $2 трлн на фоне роста стоимости акций на 15 %
Зю
00:50
То есть они собрались из минуса в этом году выбраться? Как смело...
Министр экономики Германии Хабек заявил, что экономика страны находится в критическом положении
УдалЁн
00:42
Прогугли и не бзди.
7 процессоров AMD на все случаи жизни, подходящие для апгрейда и новой сборки ПК
Terex VS
00:41
+5 статья. а ссд хорошо, но дорого
Crucial представляет твердотельные накопители серии T705 со скоростью до 14,5 ГБ/с
-=metallist=-
00:36
Давно пора!
Warframe теперь доступна для загрузки на iPhone и iPad
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем