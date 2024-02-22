Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Блинкен заявил, что в США не видят условий для возможных переговоров по Украине
Надо же, как интересно: в России таких условий тоже не видят.

реклама

Тема мирного урегулирования украинского кризиса, несмотря на то, что с каждым днём положение Киева становится всё слабее и слабее, продолжает отбрасываться западными спонсорами Украины. Технически, справедливости ради, эта тема не отбрасывается, но на практике Западом выставляются заведомо столь нереалистичные и абсурдные по своей сути условия, что по факту это именно что отказ от переговоров. Те представители американской прессы, с глаз которых потихоньку спадает пелена, окутывавшая их в ходе текущего конфликта, начинают активнее задавать неудобные вопросы своему правительству, в том числе и относительно попыток перехода от разговора военных к разговору дипломатов.

реклама

В Вашингтоне эту тему продолжают пресекать на корню. Так, агентство Reuters пишет, что в ходе встречи с президентом Бразилии Лула да Силвой государственный секретарь США «ясно дал понять», что никаких условий для дипломатии по Украине в Вашингтоне не видят.

Напомним, что США и их «союзники» по НАТО продвигают заведомо неприемлемую так называемую формулу Зеленского, технически заключающуюся в том, что Россия должна капитулировать, вывести все войска с территории Украины как её воспринимает ООН, а также выплатить репарации и произвести кучу других абсурдных, учитывая текущую реальность на поле боя, действий.

Россия многократно заявляла о готовности к дипломатическому разрешению текущего кризиса, но только на реалистичных началах и условиях. Проще говоря, на всех условиях Москвы. Данный формат является заведомо неприемлемым для финансирующего Украину коллективного Запада. В связи с этим, учитывая, что мир в первую и в последнюю очередь нужен именно Киеву, разрешить данный кризис, и к этой мысли приходит всё больше экспертов и политологов, можно будет только при смене руководства в украинской столице на то, которое согласится принять единственно верное решение в сложившейся ситуации. А вот будет ли Россия как-то ускорять данный процесс, большой вопрос.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
Госдеп США счёл подаренный Ким Чен Ыну автомобиль Aurus нарушением санкций ООН против КНДР
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
47
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
13
ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2024 году – от бюджетных до флагманских
45
Banishers: Ghosts of New Eden - слишком "душная" RPG (краткий обзор)
+
Итоги гоночного уик-энда 17-18 февраля
+
Китай обвалил мировые цены на никель с $50 000 до $16 000 за тонну
+
История о непростой установке второго жёсткого диска в системный блок Lenovo H50-00 (90C10022RS)
24
На Западе считают, что у Китая может не хватить живой силы для захвата Тайваня
84
7 процессоров AMD на все случаи жизни, подходящие для апгрейда и новой сборки ПК
10
Малыш из прошлого - крошечный тачфон из 2010 в современных реалиях
3

Сейчас обсуждают

Garthar
03:58
Ну да ну да лучший в мире танк, у которого подвеска хочет сдохнуть от каждой кочки из-за сильного переутяжеления и которых осталось 200 штук? Ну хоть больше чем леопардов у германии
Eurasian Times: "лучший" танк НАТО Challenger 3 приступил к испытаниям в Германии
Garthar
03:56
Америкосы пока нет, абрашки в бой не пускают
Eurasian Times: "лучший" танк НАТО Challenger 3 приступил к испытаниям в Германии
REY_B_
03:39
Как бы подождать несколько десятков секунд, пока комп загрузиться, ради даже +10% производительности, как бы не проблема... Но проблема DDR, что её производительность не растёт. Если взять за одну цен...
Эксперты считают, что переход на новые стандарты памяти будет доступен лишь после 2030 года
Денис Одинцов
03:29
Статикой? Ну такое себе комп и статика, имхо не очень безопасно.
ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2024 году – от бюджетных до флагманских
REY_B_
03:26
А всему виной деградация образования. Людям теперь впаривают любую хрень, и они верят. Потому что знания и умения, теперь не цель! - Цель нынешнего образования, послушание!
Чип для ИИ Groq LPU конкурирует с такими крупными игроками, как NVIDIA, AMD и Intel
dagnoparte
03:17
После того как "лучший танк в мире" leopard 2 полностью обосрался на украине, в эти ярлыки "лучшие танки" теперь верится с трудом
Eurasian Times: "лучший" танк НАТО Challenger 3 приступил к испытаниям в Германии
32Влад32
02:49
Ёкнуть по Берлину ядреной бомбочкой и сказать, что это просто мощная петарда.
Bild: В Германии придумали "хитрый план" как передать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Farhad Nedirov
02:29
Один из наиболее популярных производителей??? Их что десятки что-ли? Неудивительно что такую статью пишет человек у которого логика отсутствует от слова совсем, 👍👏👏👏 вить у фанбоев красного лагеря...
𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥. Не интересен, по многим критериям.
Александр Ушаков
02:28
Как можно сравнивать карты за 8к за 16к и за 60к.?? Разница колоссальная, как в цене так и в производительности.... И ты рекомендуешь 1660 super за 20к когда есть 3050 8gb за 23к
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
Максим Бардин
02:19
Пост ни о чем. Вот мой список: Самый дешёвый приемлемый проц для игр на сегодня это ryzen 5 2600 Если денег чуть больше, то можно взять r5 3600 с Авито Из нового это r5 5500 Если денег ещё больш...
7 процессоров AMD на все случаи жизни, подходящие для апгрейда и новой сборки ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем