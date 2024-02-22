Надо же, как интересно: в России таких условий тоже не видят.

Тема мирного урегулирования украинского кризиса, несмотря на то, что с каждым днём положение Киева становится всё слабее и слабее, продолжает отбрасываться западными спонсорами Украины. Технически, справедливости ради, эта тема не отбрасывается, но на практике Западом выставляются заведомо столь нереалистичные и абсурдные по своей сути условия, что по факту это именно что отказ от переговоров. Те представители американской прессы, с глаз которых потихоньку спадает пелена, окутывавшая их в ходе текущего конфликта, начинают активнее задавать неудобные вопросы своему правительству, в том числе и относительно попыток перехода от разговора военных к разговору дипломатов.

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В Вашингтоне эту тему продолжают пресекать на корню. Так, агентство Reuters пишет, что в ходе встречи с президентом Бразилии Лула да Силвой государственный секретарь США «ясно дал понять», что никаких условий для дипломатии по Украине в Вашингтоне не видят.

Напомним, что США и их «союзники» по НАТО продвигают заведомо неприемлемую так называемую формулу Зеленского, технически заключающуюся в том, что Россия должна капитулировать, вывести все войска с территории Украины как её воспринимает ООН, а также выплатить репарации и произвести кучу других абсурдных, учитывая текущую реальность на поле боя, действий.

Россия многократно заявляла о готовности к дипломатическому разрешению текущего кризиса, но только на реалистичных началах и условиях. Проще говоря, на всех условиях Москвы. Данный формат является заведомо неприемлемым для финансирующего Украину коллективного Запада. В связи с этим, учитывая, что мир в первую и в последнюю очередь нужен именно Киеву, разрешить данный кризис, и к этой мысли приходит всё больше экспертов и политологов, можно будет только при смене руководства в украинской столице на то, которое согласится принять единственно верное решение в сложившейся ситуации. А вот будет ли Россия как-то ускорять данный процесс, большой вопрос.