Допустим. Дальше что?

Одной из наиболее любопытных новостей текущей недели стал премиальный российский автомобиль Aurus, который был подарен президентом России Владимиром Путиным лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Данное решение, за чей бы счёт оно ни принималось, хотя если за государственный, то это безобразие, демонстрирует стремительно укрепляющиеся после охлаждения периода 1990-х отношения между Москвой и Пхеньяном, а также позволит Ким Чен Ыну пересесть с «Майбаха» из недружественной Германии на «Аурус» из дружественной России. Ну, и не забываем про рекламную акцию, которую данный жест сделал для данного российского автомобильного бренда.

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И вот, сей факт сегодня добрался до Соединённых Штатов, а конкретно — до Государственного департамента. Оставить его без комментариев в американском внешнеполитическом ведомстве, как и положено государству, сующему свой нос во все международные дела, не смогли. По словам официального представителя Госдепа Мэттью Миллера, факт дарения данного автомобиля является нарушением Россией официальных антисеверокорейских санкций Совбеза ООН, к которым Россия сама тоже присоединилась.

Здесь следует отметить, что Миллер прав по поводу того, что Россия формально поддерживает санкции ООН против КНДР, введённые против неё в ответ на испытание северокорейского ядерного оружия. Москва присоединялась к этим санкциям в период, когда она изо всех сил пыталась выслужиться перед коллективным Западом, сохранив любой ценой хоть какую-то иллюзию хороших отношений с данным блоком государств.

Сейчас уже понятно, что в текущей геополитической структуре такие отношения невозможны, поэтому, собственно, Россия и демонстрирует, что ошибки своих принятых решений будут исправляться. Что до Запада, то отношения с ним могут быть восстановлены только после того, как Запад поймёт своё истинное место в этом мире. То есть, только в результате тотальной смены западных элит. А данное событие вполне может быть ускорено неизбежной развязкой конфликта на Украине, в который элиты коллективного Запада вписались так, что теперь компромиссного выхода из сложившейся ситуации не просматривается.