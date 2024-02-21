Бешеный принтер продолжает работать. У европейцев массово вопросы пока так и не возникают.

Поведение стран коллективного Запада относительно санкционного давления на Россию сейчас можно сравнить с тем, что Ваас Монтенегро называл безумием — повторением, из раза в раз, одних и тех же действий, в расчёте на иной результат. Казалось бы, если предыдущими двенадцатью «пакетами» санкций Евросоюз ничего не добился, то пора уже наконец-то начинать что-то править в консерватории, переходить к диалогу с Москвой и искать способы разрешения кризиса, больший ущерб от которого несёт именно сам Евросоюз. Но нет: не имея на своей «коробке передач» положения селектора «R», западные неоконсерваторы могут только продолжать давить на газ, прекрасно понимая, что точка невозврата уже пройдена, впереди обрыв, а тормозить поздно.

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Так, Европарламент подготовил 13-й пакет незаконных антироссийских санкций, ввести которые планирует ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине. Параллельно с этим, согласно информации портала EUObserver, ссылающегося на свои источники в органах политического руководства ЕС, в союзе разрабатывается следующий, уже 14-й по счёту пакет антироссийских рестрикций, активная работа над которым должна начаться в ближайшие недели.

В подробности 14-го пакета пока никто не вдаётся, отмечая лишь, что он затронет те сектора, которые ещё не попадали под предыдущие рестрикции, но вот в пакет тринадцатый включены меры ограничения в отношении российской военной промышленности, а также тех иностранных компаний, которые якобы способствуют обходу Россией западных санкций. Интересно, включены ли в этот пакет те европейские компании, которые обходят санкции своих же собственных государств, стремясь хоть как-то удержаться на российском рынке, прекрасно понимая, что возвращаться на него рано или поздно придётся, ведь конфликт не вечен, а кушать, особенно в три горла, хочется всегда.