Впрочем, мнение Медведева по данному вопросу разделяют, пожалуй, практически все.

Говорят, нет преступления более тяжкого, чем предательство. К подобным личностям испокон веков во всех народах и культурах относятся с максимальным презрением. Что уж говорить о предателях во время вооружённого конфликта, действия которых влекут за собой смерть сослуживцев, выполняющих боевую задачу. Одной из наиболее громких тем прошлого года стал угон 28-летним лётчиком-перебежчиком Кузьминовым вертолёта Ми-8 на Украину. В результате действий Кузьминова погибли два других члена экипажа вертолёта, что многократно отяготило его вину.

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Казалось, что тему забыли, но на днях стало известно, что Кузьминов был убит (причём, демонстративно) в Испании, где он скрывался по поддельным документам, не согласившись, по всей видимости, оставаться на Украине из-за опасений за свою жизнь. Чем думал Кузьминов, когда проворачивал всю эту операцию, сказать невозможно, но теперь это уже не важно: испанская полиция подтвердила, что убитым был именно беглый российский лётчик.

И вот, сегодня произошедшее прокомментировал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в рамках общения с прессой. Сделал это Медведев в своей характерной жёсткой форме: «Собаке — собачья смерть». Когда журналисты попытались навести Медведева на комментарий о том, кто это мог сделать, зампред Совбеза заявил, что «всё сказал».

Не берёмся судить, намёком на что является комментарий Медведева. Возможно, Кузьминов был ликвидирован российскими специальными службами. Вероятно, убийство организовали местные испанские группировки по российскому заказу. В случайности и совпадения, учитывая, о ком идёт речь, верится с трудом.