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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Такер Карлсон заявил, что экс-премьер Британии Борис Джонсон затребовал у него $1 млн за интервью
Политик это отрицает. Но поверим мы, пожалуй, всё-таки Карлсону.

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То, что экс-премьер Британии Борис Джонсон является передаточным звеном, которое в приказной форме заявило руководству Украины о недопустимости мирного урегулирования текущего кризиса с Россией, нам известно ещё давно. Слухи о вмешательстве Британии (с позволения США, естественно) в переговорный процесс стали появляться ещё весной 2022 года, затем в конце 2023 года их официально подтвердил руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде и глава делегации Украины на переговорах с Россией весной 2022 года Давид Арахамия.

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Впоследствии данные сведения были подтверждены президентом России Владимиром Путиным в ходе нашумевшего интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Естественно, у Карлсона возникло желание взять интервью у Бориса Джонсона, в котором он расспросил бы британского экс-премьера о его роли в той катастрофе на Украине, которая сейчас очевидна уже всем практически без исключения.

Однако не всё оказалось так просто. По словам Карлсона, Джонсон согласился дать ему интервью за один миллион долларов, дескать, это интервью он будет давать из соображений благотворительности, направив все деньги на гуманитарную помощь Украине. Журналиста такой расклад, понятное дело, не обрадовал, ведь, по его словам, Путин, которому было гораздо больше, что сказать, но никаких денег российский президент с Карлсона не просил.

Представитель бывшего британского премьера эти заявления отверг, заявив, что это наоборот Карлсон предлагал Джонсону заплатить за интервью, и что в итоге, дескать, сошлись на миллионе долларов при условии их отправки на «гуманитарку» Украине. Кому здесь верить, каждый пусть решает для себя сам, хоть выбор и предельно очевиден.

#политика #психиатрия
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