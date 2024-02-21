Здесь что-то комментировать — это только портить. Но придётся.

Всякий раз, когда положение дел на линии боевого соприкосновения со стороны ВСУ становится аховым, в Киеве придумывают новые подбадривающие заявления, причём основной аудиторией которых являются западные аудитории, которые, согласно опросам, давным-давно уже не верят в то, что данный конфликт может завершиться в пользу Украины. Так, сегодня в интервью изданию The Wall Street Journal начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у России «недостаточно сил» для достижения своих целей на Донбассе в текущем году.

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Цели России на Донбассе, в общем-то, незамысловаты: над всей территорией ДНР в границах Донецкой области должен быть установлен полный российский контроль. И этой цели, считает Буданов, в этом году Россия не добьётся. В представлении начальника ГУР, у ВС РФ не хватает бронетехники и обученных военнослужащих, а также наблюдается снарядный голод. Не берёмся судить, откуда Буданов берёт эти сведения, но если по каналам своей «разведки», то ей пора задавать очень неприятные вопросы, ведь бесконечный обман политического руководства Украины относительно реального положения дел приводит к тяжелейшим и невосполнимым потерям для данного государства.

Следует отметить, что контролируемая ВСУ часть ДНР остаётся сильно укреплённой и насыщенной войсками. Учитывая, что Донбасс — это самый индустриально развитый и урбанизированный регион линии боевого соприкосновения, процесс по установлению над ним полного контроля и впрямь будет тяжёлым. Займёт ли он ещё целых десять месяцев, впрочем, большой вопрос, ответа на который у нас нет и быть не может.

Как не может его быть и у Буданова, страна которого полностью во всех аспектах зависит от Запада, возможности которого, как мы поняли по этому конфликту, очень быстро истощились в рамках настоящего конфликта высокой интенсивности, а их восполнение — это та ещё эпопея с открытым финалом.