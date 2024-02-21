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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Украины заявил, что Россия имеет преимущество в воздухе
Это что, только-только стало понятно, что ли?

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О том, что любые действия ВСУ с самого начала бы заведомо обречены на неудачу, подтвердит любой военный, знакомый с суровой тактикой ведения боевых действий. Связано это с тотальным несоответствием потенциалов ВСУ и ВС РФ по всем критериям, ключевым из которых является воздушное превосходство: ВКС России могут позволить себе наносить массированные ракетные и бомбовые удары по необходимым объектам, в то время как редкие украинские вылеты на самолётах, которые пока ещё удаётся скрыть от российских средств поражения, нацелены исключительно на PR-результат.

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И вот, сегодня объективную реальность наконец-то признал даже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, положение ВСУ на линии боевого соприкосновения невыгодное, поскольку у ВС РФ имеется преимущество в авиации. В частности, как отметил Шмыгаль, только за прошлую неделю и только по целям в Авдеевке ВКС России осуществили сброс тысячи планирующих авиабомб.

В сложившейся ситуации Шмыгаль, что, в общем-то, ожидаемо от действующего киевского руководства, обвинил не сам Киев, а его спонсоров, которые прекратили поставки снарядов, тем самым подорвав положение ВСУ на переднем крае.

Многократно отмечалось, что коллективный Запад Украине вообще ничего не должен, поскольку не имеет перед ней никаких союзнических обязательств, а снабжает её исключительно в целях «ослабления» России, о чём напрямую говорил ещё в первые же месяцы конфликта. Похоже, в Киеве откровенно «зазвездились» и поверили в свою же собственную сказку о великой украинской миссии — быть «щитом» Европы. Впрочем, реальность должна будет рано или поздно взять верх. Во втором случае, впрочем, уже будет совершенно не важно.

#россия #украина #политика #боевые действия
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