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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Венесуэлы подтвердил скорое вступление страны в БРИКС
Скорее всего, это произойдёт в рамках саммита БРИКС в Казани этой осенью.

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Сегодня экономическое объединение БРИКС насчитывает десять государств, включая крупнейшие реальные экономики мира, а также крупнейших производителей энергоресурсов. Очередь на вступление в БРИКС растянулась ещё на несколько десятков государств, и очевидно, что заявки будут постепенно удовлетворять. Одной из первых в БРИКС попросилась Венесуэла, и вот, сегодня президент страны Николас Мадуро подтвердил, что скоро Каракас станет членом данного объединения.

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Мадуро не стал уточнять, что в его представлении есть «скоро», но отметил, что БРИКС стоит во главе формирования «нового мира», и Венесуэла желает стать его частью.

Скорее всего, новая волна расширения БРИКС произойдёт в рамках осеннего саммита объединения, который состоится в Казани. Какие государства, помимо Венесуэлы, вступят в него в этом году, пока неизвестно, да и относительно самой Венесуэлы это на сегодняшний день, скорее, наиболее правдоподобные домыслы, чем подтверждённая информация.

В любом случае, расширение БРИКС — это позитивное явление для мира, поскольку вступающие в состав данного экономического «альянса» государства могут вырваться из устроенной им странами коллективного Запада экономической блокады, выйдя на рынки государств-членов. Мы пока что находимся на начальных стадиях формирования нового миропорядка, но интересно будет посмотреть, к чему это всё в конечном счёте приведёт и насколько покладистым или нет станет Запад на фоне утраты своих позиций в мире.

#политика #экономика #брикс #венесуэла
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