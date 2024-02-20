Основное предназначение, как это ни странно, сугубо гражданское. В бою вещь весьма бессмысленная и дорогая.

Ещё пару лет назад Россия в сфере беспилотных летательных аппаратов находилась в позиции догоняющего, а на сегодняшний день активно производит соответствующее оборудование в промышленных масштабах и даже создаёт прототипы новой беспилотной техники. Так, госкорпорация «Ростех» сообщила о том, что ОКБ Сухого построил и испытал прототип крупного БПЛА с вертикальным взлётом.

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Отличительной особенностью данного беспилотника являются его технические характеристики: восемь пропеллеров создают подъёмную силу, позволяющую машине преодолевать расстояние около 500 километров, неся при этом полезную нагрузку до 300 килограммов. Несмотря на то, что у многих тут же возникнут идеи военного применения данного БПЛА, в реальности этот дрон-Геркулес создаётся для решения проблем с логистикой в регионах с плохо развитой транспортной сетью и отсутствующими аэродромами, способными принимать транспортную авиацию.

Проектируемый БПЛА неприхотлив, и ему не требуются никакие подготовленные площадки: нужно только свободное место, куда можно приземлиться.

На данном этапе прототип выглядит аляповато, но серийные образцы, если/когда они появятся, явно будут иметь более презентабельный внешний вид. Двигатели, по всей видимости, работают на стандартном авиационном топливе, хотя данный момент в материале «Ростеха» не уточняется.