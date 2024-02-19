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Редакция
События в мире Михаил Андреев
FT: Российские победы пошатнули веру Запада в перспективы Украины в текущем конфликте
Этой веры изначально не должно было быть. Время делать выводы и изучать тяжёлые жизненные уроки.

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Мы уже много раз обсуждали тему того, что западный политический класс живёт в своей собственной вымышленной реальности, в которой коллективный Запад до сих пор безоговорочно превосходит всех по всем параметрам, из-за чего из раза в раз принимает заведомо ошибочные решения. Тяжёлый урок, из которого следует, что объективная реальность уже очень давно и очень сильно не столь радужная (в первоначальном смысле этого слова), странам Запада ещё только предстоит выучить, и вот, похоже, процесс потихоньку начинается.

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Так, в издании Financial Times (FT) появилась статья, из которой следует, что прошедшая Мюнхенская конференция по безопасности отдаёт унынием и разрушением иллюзий относительно перспектив Украины в сложившемся вооружённом конфликте. Так, представители стран коллективного Запада (и те, кто по недоразумению себя к нему причисляют), присутствовавшие на конференции, признали, что Украине требуется гораздо больше военной техники и боеприпасов, взять которые неоткуда.

Военно-промышленные возможности западных стран крайне незначительны, а если вычеркнуть из этого уравнения США, то и вовсе иллюзорны в плане поддержания конфликта, подобного тому, что сейчас пылает на Украине. При этом перспективы возвращения США к оказанию Киеву безмерной помощи начинают выглядеть всё более туманными, поскольку Вашингтон и без того сильно демилитаризовался об Украину, да и имеет массу других обязательств помимо обеспечения Киева.

Поразительно во всей этой истории то, что, прекрасно понимая, чем закончится этот кризис, Запад не стремится сохранить хотя бы часть своего лица, начав переговоры с Москвой. На сегодняшний день это единственная возможность избежать полной утраты доверия остального мира к западному политическому, военному и экономическому руководству. Но вместо этого в Вашингтоне и европейских столицах продолжают муссировать совершенно бессмысленную «формулу Зеленского», которая не отражает объективной реальности на поле боя. Запад хотел решать все вопросы именно на поле боя, так вот, следует быть последовательным: вопросы на поле боя решены, их необходимо только зафиксировать на бумаге и признать всем миром. Задача-то несложная: сделали ставку, проиграли, ну, бывает. Расскажете, что так всё и было задумано.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз
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