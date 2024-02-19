Это как? Распилить пару сотен миллиардов, испариться и сказать: «Чудо-то какое!»?

На Украине весь период её независимости взращивался вполне логичный с психологической точки зрения комплекс неполноценности: Киев всегда хотел и продолжает хотеть быть похожим на кого-то. Отсутствие собственной идентичности, потому что исторически у неё нет никаких оснований, привело Украину туда, где она находится сейчас, и никаких выводов из происходящего в Киеве, по всей видимости, не делают и делать не собираются.

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В частности, сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна планирует продемонстрировать миру «экономическое чудо» по аналогии с тем, что после Второй мировой войны продемонстрировала Япония. Сделать маяком, в сторону которого следует плыть, именно Японию, Шмыгаль придумал не случайно: именно страна восходящего Солнца, в представлении украинского премьера, может обеспечить создание этого «чуда», инвестируя деньги в перспективные направления и сферы экономики.

Нам трудно судить, знает ли господин Шмыгаль, каким образом было реализовано японское «экономическое чудо», и каким образом в принципе Украина может его повторить. Во-первых, история с Японией по нынешним меркам очень древняя: она развивалась на американские деньги в период, когда все остальные участники рынка были либо безнадёжно отсталыми в своём развитии, либо потерпели колоссальный ущерб в результате самого масштабного военного конфликта в истории человечества, находясь в процессе своего восстановления.

Во-вторых, на Украине ввиду отхода (и этот процесс, как вы понимаете, находится в активной стадии) части территорий в пользу России, а также миллионов выехавших из страны беженцев, осталось критически мало населения, чтобы говорить не то что о «чуде», а хотя бы о восстановлении государства до уровня до 2022 года. И в-третьих, не вполне понятно, на каком основании кто-то, и уж тем более Япония, будет вкладывать в Украину деньги. Всё это напоминает похожие фантазии Киева о превращении Украины в «Швейцарию 2.0»: зачем вторая Швейцария, когда уже есть первая, а роль второй активно принимают на себя ОАЭ. Это жестокий капиталистический мир, и спонсировать Украину Запад готов ровно до тех пор, пока она готова быть кинжалом в подбрюшье России. Это, собственно, единственная задача, с которой, как это видели на Западе, Киев способен справиться. Сейчас, впрочем, и эти иллюзии стремительно выветриваются.