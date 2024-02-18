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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Военкоры: ВС РФ начали активное наступление в районе Работино в Запорожской области
Вероятно, задача на текущий момент — выравнивание линии боевого соприкосновения. А дальше будет видно.

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Вооружённые силы России уже несколько месяцев оказывают давление на ВСУ практически на всём протяжении линии боевого соприкосновения, причём данный процесс не останавливался даже во время так называемого украинского контрнаступления. Теперь же мы наблюдаем пусть и скромные в плане изменений на карте, но очень важные в стратегическом плане результаты: после занятия Авдеевки наступательные действия ВС РФ активизировались на направлении Работино в Запорожской области.

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Напомним, ВСУ удалось вклиниться в российскую оборону в районе Работино в ходе «контрнаступления» летом 2023 года. С тех пор дальше занятых рубежей ВСУ продвинуться не удалось. Теперь же, как сообщают военкоры, в частности, Семён Пегов (проект WarGonzo), российские войска зашли в то, что осталось от Работино, и ведут бои уже на территории данного села.

Согласно сведениям Пегова, к окраинам Работино группы ВС РФ подошли ещё вчера, но развитие наступления произошло после начала наступления со стороны Вербового.

Понятно, что выкуривание ВСУ из этого «мешка» — процесс сравнительно небыстрый, поэтому не стоит бежать впереди паровоза. Кроме того, замысел Генштаба ВС РФ на данном направлении известен только Генштабу. Является ли таковым просто выравнивание линии боевого соприкосновения, или же в перспективе войска пойдут дальше вглубь Запорожской области, пока непонятно. Ясно одно: Запорожская область включена в состав России (как это видит Россия, что, впрочем, только и имеет значение) в своих полных административных границах. А это значит, что так или иначе (военным способом или дипломатическим) суверенитет РФ над этой территорией должен быть обеспечен полностью. Так что план минимум для специальной военной операции — установление 100-процентного контроля за ДНР, Херсонской и Запорожской областями.

#россия #украина #политика #боевые действия
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