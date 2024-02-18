Кто-то готовится признать очевидное поражение, или что?

Иногда из уст европейских функционеров вылетают комментарии, на которые, честно говоря, не знаешь, как реагировать. Поскольку слова этих политических деятелей после всего, что было ими сказано и, что самое главное, сделано в отношении украинского кризиса, перестали иметь даже минимальную ценность для обывателей, то на них даже перестали обращать внимание. Тем не менее, сегодня один из них позволил себе очень любопытный комментарий, который имеет смысл осветить.

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Речь идёт о главе Евродипломатии Жозепе Борреле, который сегодня выдал, что ситуация на поле боя на Украине будет решена «в течение трёх месяцев». О каком решении ситуации идёт речь и в какой форме оно будет осуществлено, Боррель уточнять не стал.

Но, очевидно, он подразумевает, что через три месяца произойдёт военная победа России, поскольку после своего неоднозначного комментария Боррель призвал союзников по Евросоюзу и НАТО действовать быстрее и решительнее, имея в виду, надо понимать, оказание поддержки Киеву.

Как видим, единственно верное решение — начать говорить с Москвой — на Западе до сих пор не рассматривается, хотя только переговоры с Россией позволят США и ЕС выйти из этой катастрофы, сохранив хотя бы часть собственного лица. Всё остальное — лишь усугубление кризиса, затягивание конфликта и повышение ставок. А чем выше забираешься, тем, как известно, больнее падать. К сожалению для Запада, это не та ситуация, когда можно изобразить, будто в этом конфликте им (Западом) была достигнута победа: слишком уж сильно он запропагандирован, слишком сильно ЕС и США в него вписались, и со слишком высокой скоростью пропаганда даёт трещины под давлением объективной реальности.