Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Дании гордится тем, что страна отдала Украине всю свою артиллерию
Которой и так было кот наплакал.

реклама

Как мы уже неоднократно отмечали, страны коллективного Запада столь основательно вписались в украинский кризис на стороне Киева, что поставили на кон всё: свою собственную обороноспособность, своё экономическое будущее, свой государственный суверенитет, всерьёз и очень надолго испортили отношения с Россией и полностью попали под тотальное влияние Соединённых Штатов. И если четыре пункта из пяти страны Европы сейчас не особо заботят, поскольку заседающие в них «элиты» поголовно некомпетентны и не способны мыслить даже на один шаг вперёд, не говоря уже о чём-то стратегическом, то вот в военном плане собственная демилитаризация их, похоже, вовсе не беспокоит.

реклама

В частности, сегодня премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила на Мюнхенской конференции по безопасности, где, естественно, второй год подряд основной темой обсуждения был стремительно переходящий в катастрофу военный кризис на Украине. По словам госпожи Фредериксен, Дания передала в пользу Киева всю имевшуюся у Копенгагена на вооружении артиллерию. Датского премьера это обстоятельство не просто не ввергает в панику, а даже наоборот — она этим фактом гордится и призывает другие страны Европы поступить также: отдать всё, что у них есть, на нужды ВСУ.

В представлении Фредериксен, у стран ЕС имеются вооружения, «которые им сейчас не нужны», но которые критически необходимы Украине.

Мы сейчас не будем разрушать хрупкий иллюзорный мирок премьера Дании, а просто отметим, что если бы Евросоюз мог больше, он бы непременно сделал больше. По факту ЕС основательно демилитаризован, в то время как военные возможности РФ с каждым днём только увеличиваются. Отсюда, собственно и паника в рядах западных функционеров с призывами вписаться в этот конфликт ещё сильнее, хотя дальше, по большому счёту, уже некуда: дальше — это только прямое вступление НАТО в конфликт на стороне Киева с последующим использованием Россией последнего (окончательного) аргумента. Такую перспективу желающие ещё красиво пожить западные «элиты» явно не рассматривают.

Много раз отмечалось, что единственный вариант сейчас — это попробовать уговорить Россию на компромиссы в рамках переговорного процесса. Вряд ли, впрочем, Москва пойдёт на какие бы то ни было компромиссы, учитывая то, насколько высоки ставки в текущем кризисе. Когда можно было идти на компромисс, США и НАТО предпочли эту возможность проигнорировать; теперь уже придётся договариваться на российских условиях. Как говорится, нравится — не нравится, терпи, моя красавица, раньше надо было думать.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #евросоюз #дания
+
Написать комментарий (0)
Российский телеведущий Дмитрий Киселёв запросил в Белом доме интервью с президентом США Джо Байденом
Франция поставит Украине самые современные дроны-камикадзе — в том числе для испытаний в реальных боевых условиях
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Приключение корейского Буратино: краткий обзор игры Lies of P
+
С какими проблемами сталкиваются обычные майнеры, и почему 20% фермеров разорятся в апреле 2024г
9
Обзор тепловизора Xinfrared XH 09 (Х2) – специалист по поиску и охоте
5
Китайская BYD обогнала Tesla – очередь за Volkswagen
2
Ученые создали "гигантский квантовый вихрь", имитирующий черную дыру
+
Япония впала в рецессию и перестала быть третьей экономикой мира
12
О том, как флот НАТО не мог обнаружить дивизию советских атомных подводных лодок
2
О растерянности в руководстве подразделения игровых консолей Xbox
5
О современном состоянии армейской авиации Польши
2
В США призывали разместить в Польше ядерное оружие
8

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
20:28
Автор - любитель поняш?
При взятии Авдеевки ВС РФ продавили позиции ВСУ на девять километров
Дмитрий
20:27
Так пробка же не на мосту, а на подъездах к нему? Или мост является бутылочным горлышком?
Между Саратовом и Энгельсом могут построить тоннель для борьбы с пробками
Workshop
20:26
Специально для таких как ты было записано мной на моём компе: https://youtu.be/zdDDtY43h0M?si=FQh4g596UWRlI8GE
Игра Nightingale лишилась поддержки FSR3 прямо перед запуском
Kira625
20:24
> по причине её бесполезности для сегодняшней армии Дании по причине бесполезности сегодняшней армии Дании Поправил, не благодарите ;)
Премьер Фредериксен: "Вся артиллерия Дании находится на Украине, так как она нам не нужна сейчас"
Валерий Агапов
20:19
Считаю неуместным танец на костях, отложите зомбирование. Не время.
Российский телеведущий Дмитрий Киселёв запросил в Белом доме интервью с президентом США Джо Байденом
aleximus777
20:16
Мне. Они либо ускоряют работу на 25-30% при полной нагрузке, либо можно всю нагрузку переложить на них, да хоть бы и играя, и тогда они выполняют тот же объем работ, но на 50% медленнее - при этом без...
Intel Core i9-14900KS замечен в каталоге французского интернет-магазина
Spike Rus
20:13
R* это скорее исключение из правил.
Из-за возросших запросов и дороговизны разработчики игр начинают отказываться от AAA-проектов
Spike Rus
20:02
Короче владельцам 1660Супер, которые не шибко парятся с качеством графики в играх, можно спокойно ждать, или снижения цен на 4ххх серию, или ждать 5ххх серию.
Новая RTX 3050 6Gb всего на 20% мощнее давно устаревшей GTX 1060
Евгений Иванюсь
20:01
Я так понимаю нвидиа просто присралось делать какие то новые разъемы каждый год. В амд, хоть и нет карты которая была бы на равне с 4090, но есть 8 пиновые коннекторы с которыми гораздо проще жить, не...
NVIDIA переходит на новый стандарт питания для видеокарт GeForce RTX 5000
Spike Rus
19:57
Нвидиа с обрезанием чуток перестаралась, хватили малость лишнего. Им бы шину оставить как есть, т.е. как у 3058, а память, раз уж так прям руки чесались что то обрезать, могли бы и срезать.
NVIDIA переборщила с урезанием GeForce RTX 3050 6 GB — Radeon RX 580 отстала от новинки всего на 24%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем