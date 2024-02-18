Которой и так было кот наплакал.

Как мы уже неоднократно отмечали, страны коллективного Запада столь основательно вписались в украинский кризис на стороне Киева, что поставили на кон всё: свою собственную обороноспособность, своё экономическое будущее, свой государственный суверенитет, всерьёз и очень надолго испортили отношения с Россией и полностью попали под тотальное влияние Соединённых Штатов. И если четыре пункта из пяти страны Европы сейчас не особо заботят, поскольку заседающие в них «элиты» поголовно некомпетентны и не способны мыслить даже на один шаг вперёд, не говоря уже о чём-то стратегическом, то вот в военном плане собственная демилитаризация их, похоже, вовсе не беспокоит.

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В частности, сегодня премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила на Мюнхенской конференции по безопасности, где, естественно, второй год подряд основной темой обсуждения был стремительно переходящий в катастрофу военный кризис на Украине. По словам госпожи Фредериксен, Дания передала в пользу Киева всю имевшуюся у Копенгагена на вооружении артиллерию. Датского премьера это обстоятельство не просто не ввергает в панику, а даже наоборот — она этим фактом гордится и призывает другие страны Европы поступить также: отдать всё, что у них есть, на нужды ВСУ.

В представлении Фредериксен, у стран ЕС имеются вооружения, «которые им сейчас не нужны», но которые критически необходимы Украине.

Мы сейчас не будем разрушать хрупкий иллюзорный мирок премьера Дании, а просто отметим, что если бы Евросоюз мог больше, он бы непременно сделал больше. По факту ЕС основательно демилитаризован, в то время как военные возможности РФ с каждым днём только увеличиваются. Отсюда, собственно и паника в рядах западных функционеров с призывами вписаться в этот конфликт ещё сильнее, хотя дальше, по большому счёту, уже некуда: дальше — это только прямое вступление НАТО в конфликт на стороне Киева с последующим использованием Россией последнего (окончательного) аргумента. Такую перспективу желающие ещё красиво пожить западные «элиты» явно не рассматривают.

Много раз отмечалось, что единственный вариант сейчас — это попробовать уговорить Россию на компромиссы в рамках переговорного процесса. Вряд ли, впрочем, Москва пойдёт на какие бы то ни было компромиссы, учитывая то, насколько высоки ставки в текущем кризисе. Когда можно было идти на компромисс, США и НАТО предпочли эту возможность проигнорировать; теперь уже придётся договариваться на российских условиях. Как говорится, нравится — не нравится, терпи, моя красавица, раньше надо было думать.